"Допомогти людині достойно жити, а не терпіти біль": Ляшко розповів про легалізацію медичного канабісу (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Верховній Раді з'явився текст законопроекту №7457 про легалізацію медичного канабісу. Цей документ визначає принципи рецептурного продажу та використання наркотичних засобів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, не передбачається вільний продаж канабісу або марихуани, а також звільнення від відповідальності за незаконний обіг "травички".
Я закликаю народних депутатів підтримати даний законопроект, оскільки цей законопроект був внесений саме урядом України за ініціативи Міністерство охорони здоров'я ще в минулому році.
Цей законопроект дозволить нам запустити обіг лікарських засобів, які розробляються з матеріалу, який добувається з рослин канабісу. Тому все буде правильно врегульовано, і обіг цих лікарських препаратів буде так само регулюватись, як і інших лікарських засобів. Буде відпускатися сугубо за рецептами, для тих хто їх потребує. А їх потребує сьогодні величезна кількість пацієнтів, які не мають наприклад, препаратів-аналогів для знеболення.
Це стосується як людей, які були травмовані, у тому числі внаслідок терористичних дій російської федерації, так і людей, які живуть з онкологічними хворобами, там де лікарські засоби для лікування цієї онкології не можуть допомогти. І ми повинні допомогти людині достойно жити, а не терпіти цей біль.
І ці препарати, які вже мають доказову базу, зареєстровані в 56 країнах світу, можуть і повинні спокійно використовуватись в Україні без будь-якого остраху, тому що це нелегальний обіг, за це можуть покарати або притягнути до кримінальної відповідальності.
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