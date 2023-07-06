У Верховній Раді з'явився текст законопроекту №7457 про легалізацію медичного канабісу. Цей документ визначає принципи рецептурного продажу та використання наркотичних засобів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, не передбачається вільний продаж канабісу або марихуани, а також звільнення від відповідальності за незаконний обіг "травички".