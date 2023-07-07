Удар "Калібрами" по Львову: названо імена та вік загиблих [ Редагувати ]
У четвер, 6 липня, окупанти вдарили ракетами типу "Калібр" по мирному населенню міста Львів. Наймолодшій жертві обстрілу було 32 роки, а найстаршій - 71. Серед загиблих 8 жінок та 2 чоловіків. Про це повідомляється у Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.
Львів‘яни, яких підступно вночі у рідному домі вбили російські ракети. Вічна пам’ять.
В списку 8 жінок та 2 чоловіки, а саме:
- Анастасія, 32 роки;
- Мирослава, 60 років;
- Михайло, 35 років;
- Ірина, 63 роки;
- Ольга, 66 років;
- Світлана, 71 рік;
- Ольга, 68 років;
- Валерій, 67 років;
- Інна, 55 років;
- Ольга, 56 років.
"Розділяємо біль та смуток рідних, друзів і сусідів. Це величезна трагедія для всієї України. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Відповідатимуть усі причетні до цього злочину. Ніде на Землі їм не буде спокою", - додав Козицький.
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