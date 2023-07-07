У Києві запровадили єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій і виклику екстрених служб - 112. Про це повідомляє МВС.

Комунікаційний центр 112 уже обробляє вхідну інформацію та покриває столицю. До операторів надходять дзвінки від громадян. Далі запити скеровують до необхідних підрозділів, які відповідно реагують.

Важливо, що працюють оператори, які володіють жестовою мовою, які можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання.

У планах МВС - масштабувати 112 спершу в усіх містах-мільйонниках, а далі - на всю територію держави. Громадянам буде простіше звертатися на єдиний номер в екстрених ситуаціях.

Принцип побудови системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 ("Системи 112") - це комплексне надання допомоги населенню у разі виникнення екстрених ситуацій, що загрожують здоров’ю, життю, майну або навколишньому природному середовищу, громадському порядку.