Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла у третє коло Wimbledon. В 1/32 фіналу українська тенісистка вела у матчі проти Паули Бадоси - 6:2; 1:0, коли іспанка через травму відмовилася від продовження матчу. Таким чином Марта встановила особистий рекорд на цьому турнірі 0 раніше їй не вдавалося пройти далі другого раунду.

​21-річна Костюк - третя українська тенісистка, що пройшла до третього кола на Wimbledon-2023 (після Лесі Цуренко та Еліни Світоліної). У 1/16 фіналу українка зіграє проти переможниці пари Вікторія Голубич (Швейцарія) - Медісон Кіз (США).

Ангеліна Калініна не змогла вийти у третій раунд Wimbledon. 7 липня вона поступилася Бьянці Андреєску - 2:6; 6:4; 6:7 (7:10).

Леся Цуренко 7 липня здобула перемогу над румункою Аною Богдан. Для Цуренко вихід у четверте коло Wimbledon - особистий рекорд. У наступному раунді українка зіграє проти переможниці пари Джессіка Пегула (США) - Елізаббета Коччаретто (Італія).

Wimbledon проходить на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крикету з 3 по 16 липня. Його призовий фонд - $56,3 млн.Цього року російські та білоруські спортсмени зможуть взяти участь у ньому у нейтральному статусі. Торік російських та білоруських спортсменів не допустили до змагань.