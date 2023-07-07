Світоліна, Цуренко та Костюк вийшли у третє коло Wimbledon [ Редагувати ]
Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла у третє коло Wimbledon. В 1/32 фіналу українська тенісистка вела у матчі проти Паули Бадоси - 6:2; 1:0, коли іспанка через травму відмовилася від продовження матчу. Таким чином Марта встановила особистий рекорд на цьому турнірі 0 раніше їй не вдавалося пройти далі другого раунду.
21-річна Костюк - третя українська тенісистка, що пройшла до третього кола на Wimbledon-2023 (після Лесі Цуренко та Еліни Світоліної). У 1/16 фіналу українка зіграє проти переможниці пари Вікторія Голубич (Швейцарія) - Медісон Кіз (США).
Ангеліна Калініна не змогла вийти у третій раунд Wimbledon. 7 липня вона поступилася Бьянці Андреєску - 2:6; 6:4; 6:7 (7:10).
Леся Цуренко 7 липня здобула перемогу над румункою Аною Богдан. Для Цуренко вихід у четверте коло Wimbledon - особистий рекорд. У наступному раунді українка зіграє проти переможниці пари Джессіка Пегула (США) - Елізаббета Коччаретто (Італія).
Wimbledon проходить на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крикету з 3 по 16 липня. Його призовий фонд - $56,3 млн.Цього року російські та білоруські спортсмени зможуть взяти участь у ньому у нейтральному статусі. Торік російських та білоруських спортсменів не допустили до змагань.
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