"Україна шукає слабкі місця росіян": Пентагон про контрнаступ ЗСУ [ Редагувати ]
Українські захисники наразі намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів. Робити висновки про контрнаступ поки що зарано.
Про це повідомляє на брифінгу заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль.
"Поки що зарано робити висновки про український контрнаступ. Ми зараз знаходимося на початку серединної фази. Українці намагаються виявити слабкі місця в російській лінії оборони", - заявив Каль.
За його словами, головне випробування розпочнеться, коли наші захисники вже знайдуть такі слабкі місця.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад 500 млн. доларів. До нього увійшли касетні боєприпаси та інше озброєння.
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