США оголосили про повне знищення своїх запасів хімічної зброї. Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє сайт Білого дому.

Сьогодні я з гордістю оголошую, що США благополучно знищили останній боєприпас з цього запасу, що ще на крок наближає нас до світу, вільного від жахів хімічної зброї.

За словами Байдена, процес ліквідації хімічної зброї у США зайняв понад 30 років. Президент США закликав країни, які досі не приєдналися до Конвенції про заборону хімічної зброї зробити це.

Він також звинуватив росію та Сирію у порушенні своїх зобов'язань у рамках конвенції та зажадав від них "визнати свої незадекларовані програми, які використовувалися для скоєння зухвалих злочинів і нападів".

Організація з заборони хімічної зброї підтвердила факт її знищення в США. В ОЗХЗ зазначили, що в усьому світі більше не залишилося задекларованої хімічної зброї, однак зазначили, що знищення потребує "покинута та стара хімічна зброя".

​Конвенція про заборону хімічної зброї набула чинності 1997 року. Її учасники беруть на себе зобов'язання не виробляти, не застосовувати таку зброю та знищити всі її запаси. Учасниками Конвенції на даний момент є понад 190 країн, зокрема США та росія.

москва офіційно прозвітувала про знищення запасів хімічної зброї у 2017 році, однак у 2018 році у Великій Британії був отруєний Сергій Скрипаль, а в 2020 році у росії - Олексій Навальний. У ОЗХЗ підтвердили, що в обох випадках використовувалися хімічні отруйні речовини з групи "Новичок", розроблені в СРСР.

У ЗСУ неодноразово скаржились, що росія активно застосовує хімічну зброю проти Сил оборони, зокрема на Бахмутському напрямку.