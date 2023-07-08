Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у суботу, 8 липня, склав присягу президента країни й офіційно вступи на цю посаду на наступні чотири роки.

Церемонія інавгурації Рінкевичса відбулась під час урочистого засідання Сейму Латвії. Після складання присяги новий президент Латвії завірив підписом документ із текстом присяги, що знаменувало його вступ на посаду.

В інавгураційній промові Рінкевичс пообіцяв, що буде виступати за "сучасну й сильну Латвію, за справедливу і чесну Латвію, за добробут людей, за інклюзивне і шанобливе суспільство".

Valsts prezidents @edgarsrinkevics Saeimas ārkārtas sesijas sēdē deva svinīgo Valsts prezidenta solījumu, kurā vērsās pie jauniešiem, sakot: “Es ceru, ka mēs spēsim sarunāties un jūsu idejas kļūs par Latvijas nākotnes pamatu!” https://t.co/2iWrEOetHC pic.twitter.com/yZ6W2bTnWG — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 8, 2023

Едгарс Рінкевичс обіймав посаду міністра закордонних справ з 2011 року. Він також є віцепрезидентом національної латвійської комісії при ООН з питань освіти, науки та культури та членом партії "Єдність". Рінкевичс став сьомим президентом Латвії, обраним після відновлення державної незалежності у 1990 році.

Попередній президент Латвії, Егілс Левітс, обіймав свою посаду з 29 травня 2019 року. У середині травня він оголосив, що не балотуватиметься на другий термін.

Едгарс Рінкевичс став першим відкритим геєм на чолі держави не лише в Латвії, а й на території Європейського Союзу.

Нагадаємо, у вересні Сейм Латвії проголосував за незалежність Латвійської православної церкви від Москви