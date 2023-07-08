"Зняття імунітету з російських державних музеїв": у Мінкульті вимагають компенсації за сплюндровану українську культуру (відео) [ Редагувати ]
Міністерство культури України разом з іншими органами влади розробляє механізм стягнення репарацій з країни-агресорки за знищені та понівечені пам'ятки української культури та пограбовані загарбниками українські музеї. У першу чергу пропонується зняти імунітет з російських державних музеїв. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Понад 1500 об'єктів культурної інфраструктури, це переважно клуби, бібліотеки, зазнали пошкоджень або зруйновані. Понад 600 пам'яток культури , історії також зруйновані або пошкоджені. Ця війна відкрила нам очі на те, що це війна за нашу ідентичність, культуру, мову, історію...
Відшкодування, яке має надійти нам стосовно відбудови і поновлення тих будівель, які постраждали під час бомбардування росіян, бажало б бути сильно кращим. Обіцянки залишаються, але ці обіцянки мають перерости в реальні дії.
Ми зараз з колегами з інших відомств працюємо над списком санкцій і репарацій... Говоримо про необхідність накладення арештів і компенсації вже зараз. У росіян є такі чудові будівлі Россотрудничества, розкидані по всьому світові - теж коштують нічого собі. Періодично виникають деякі виставки з російських музеїв у країнах Європи. Думаю, що зняття імунітету з російських державних музеїв, які спробують повезти ці цінності на виставки в Європі, накладання арештів на них також примусить їх задуватися з приводу того, що вони роблять.
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