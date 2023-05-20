"Найбільші вкрадені колекції з часів Другої світової війни": Ткаченко розповів про пограбування рашистами українських музеїв (відео) [ Редагувати ]
Пограбування українських музеїв російськими загарбниками є найбільшою крадіжкою культурних цінностей з часів Другої світової війни. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Щодо вкрадених скарбів з українських музеїв. Маємо справу з вкраденими з найбільшими колекціями з часів Другої світової війни. Але так само і врятованими. Мова йде про евакуацію сотень тисяч наших музейних обєктів, які були евакуйовані з міст, де є, так би мовити, лінія фронту, до більш безпечних місць.
Все це фіксується, у тому числі за допомогою міжнародних експертів, для того, щоб в якості відшкодування, репарацій, повернути ці музейні об'єкти до нас. І так само відслідковувати можливий незаконний трафік цих об'єктів по світу.
За словами глави Мінкульту, російські окупанти зруйнували в Україні понад 300 музеїв, кілька сотень церков, клуби, бібліотеки та навіть театри.
Є горизонтальні зв'язки між містами, музеями - музеї до музеїв. Нещодавно долучили Брюсель до відновлення одного символічного об'єкта в Києві. І таких прикладів дуже багато. Вкладено десятки мільйонів доларів на збереження на евакуацію. На те, щоб консервувати деякі об'єкти, щоб вони в подальшому не руйнувалися.
Цього року почнуться відновлюватися деякі культурні заклади в Харкові, який найбільше постраждав від бомбувань. Так само як і деякі символічні об'єкти, як то Сковородинівка, Іванків, чи, наприклад, Тертинський культурний центр.
У нас є три головні завдання в цій площині - це зберегти, консервувати або відбудувати чи реставрувати. І третє - це розвивати, тому що увага до української культурної спадщини тепер прикута в усьому світі. Ми розуміємо за що ми воюємо, за нашу ідентичність, яку власне представляє спадщина. Нажаль, через війну, але усвідомлення цінності нашої культурної спадщини сильно піднялося.
по темі
В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про те, як росіяни відреагували на те, що не брали участь у Євробаченні
Верховна Рада нещодавно дозволила вилучати з публічного простору імперські символі росії. Це означає, що пам'ятники, які є символами російської імперської та радянської тоталітарної політики більше не вноситимуть до державного реєстру обєктів культурної спадщини. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко
У День музеїв Марина Михайловська поцікавилися, як працюють ці установи у Миколаєві - місті, яке росіяни тероризували артилерією, і продовжують обстрілювати ракетами та дронами.
Потреби у ній із початком повномасштабної війни зросли вдвічі. Тож для пропагування донорства і культури в цілому львівським донорам почали дарувати квитки до театрів та музеїв.
Експонати великі та надто крихкі. Тому вивезти їх із прифронтового міста наразі неможливо. Як відбувається процес оцифруваня та скільки часу треба, щоб перевести у цифру корабель - дивіться далі.