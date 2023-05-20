Пограбування українських музеїв російськими загарбниками є найбільшою крадіжкою культурних цінностей з часів Другої світової війни. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Щодо вкрадених скарбів з українських музеїв. Маємо справу з вкраденими з найбільшими колекціями з часів Другої світової війни. Але так само і врятованими. Мова йде про евакуацію сотень тисяч наших музейних обєктів, які були евакуйовані з міст, де є, так би мовити, лінія фронту, до більш безпечних місць. Все це фіксується, у тому числі за допомогою міжнародних експертів, для того, щоб в якості відшкодування, репарацій, повернути ці музейні об'єкти до нас. І так само відслідковувати можливий незаконний трафік цих об'єктів по світу.

За словами глави Мінкульту, російські окупанти зруйнували в Україні понад 300 музеїв, кілька сотень церков, клуби, бібліотеки та навіть театри.