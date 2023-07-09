Соціальна мережа Threads від Meta за два дні після запуску набрала понад 70 млн користувачів. Глава Meta Марк Цукерберг заявив, що такий успіх перевершив усі очікування компанії.

Threads є клоном Twitter, у якого на липень 2022 року було 237,8 млн користувачів. У Threads користувачі можуть спілкуватися, знаходити блогерів з Instagram та листуватися з ними, а також ділитися ідеями та творчістю.

Threads є частиною Instagram, і через прив'язку профілів не можна буде видалити лише один з облікових записів.

Вихід Threads супроводжувався неоднозначними діями мережі Twitter, яка обмежила кількість доступних для перегляду твітів, а також заборонила перегляд Twitter незареєстрованим користувачам.

Раніше саме бажання Meta зробити свій клон Twitter призвело до розмов про можливий поєдинок між головою Meta Марком Цукербергом та власником Twitter Ілоном Маском.