Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів про те, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. За останній тиждень звільнено 10 кв. км.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За минулий тиждень в результаті наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках підрозділи ЗСУ просунулися на понад 1 км, що в цілому становить від часу початку наступу на цих напрямках 8,6 км.

За словами представника Сил оборони України, протягом минулого тижня було звільнено понад 10 квадратних кілометрів української території на півдні. Загалом, з початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках, Сили оборони України відбили в російських загарбників площу 169 квадратних кілометрів, що приблизно рівно відповідає площі міста Одеса. На цих звільнених територіях продовжуються роботи з розмінування.

Щодо Бахмутського напрямку, минулого тижня Збройні сили України звільнили 4 квадратних кілометри землі. Загалом, площа, що була визволена на Бахмутському напрямку, складає 24 квадратних кілометри, повідомив Ковальов.