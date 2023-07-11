Ефективно нищити ворога й залишатися непомітними. Майстри з Кривого Рогу розробили на базі позашляховиків мобільні реактивні системи залпового вогню, що мають неформальну назву "Партизан»". Ці пекельні машини переобладнані з трофейних "Градів". Як працюють "Партизани" бачив наш кореспондент Артур Терещенко.

Пересування мобільних реактивних систем залпового вогню із народною назвою "Партизан" нагадує про відому пісню, що присвячена українським спецпризначенцям "Тихо прийшов, тихо пішов…" В умовах повномасштабної війни ця розробка криворізьких конструкторів допомагає артилеристам нищити ворога й залишатися при цьому максимально непомітними.

Чотириколісних "Партизанів" створили на базі американських позашляховиків та трофейних БМ-21 "Град". Вони мають кращу прохідність та не такі гучні, як РСЗВ, що працюють на шасі "Уралів". Ще одна перевага - після команди "до бою", переведення техніки з похідного стану в бойовий займає лічені хвилини.

Першим чином ми виставляємо лапи - це фіксує машину, щоб не було розкачки під час стрільби. Далі розфіксовується пакет. З похідного положення в бойовий, вставляється панорама як приціл. Знімається зі стопора - і підйом вертикальних та горизонтальних кутів дуже швидкий, великим передаточним числом. Машина наводиться на ціль.

Система використовує стандартні ракети від "Градів". За задумом розробників, підвозити снаряди можна на пікапах, а заряджати установку - вручну. Дальність ураження - до 20 кілометрів. Головна перевага мініатюрної РСЗВ - мобільність.

Олександр Пискун, заступник голови Ради оборони Кривого Рогу:

Навіть звичайний стрілець, який займає позицію оборони, зробивши декілька пострілів, якщо він хоче далі жити й воювати, він має змінити позицію. Це просто стрілець. А якщо ми кажемо про артилерію - вона постійно має рухатися. І ці позашляховики мають високу прохідність, високу швидкість, як на шосейних дорогах, так і в полях.

Створюються такі пекельні машини за приватні кошти силами багатьох підприємств Кривого Рогу. Чергова артилерійська батарея, що складається з трьох мобільних РСЗВ, нищитиме окупантів в складі 43-ої окремої механізованої бригади.

Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу:

Уже десятки штук виготовили отаких з трофейних розбитих "Градів" та з пікапів. Такі невеличкі "Гради" вже виявили свою дуже високу ефективність.

Олег Баркатов, командир 43-ої окремої механізованої бригади ЗСУ:

Я думаю, що скоро вони послужать на користь нашої батьківщини й принесуть подарунки нашим ворогам.

Цими вихідними РСЗВ "Партизан" вже дісталися фронту й на одному з південних напрямків наближатимуть визволення усіх територій України.