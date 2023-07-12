Кабінет міністрів змінив порядок призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Наразі допомогу отримують 2,6 млн українців. Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики.

Починаючи з 1 серпня 2023 року, допомога на проживання для всіх поточних внутрішньо переміщених осіб (ВПО) буде автоматично продовжена ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року. Ця продовжена виплата стосується всіх ВПО, які проживають в Україні.

Згідно з новими правилами, розміри допомоги залишаються незмінними. Для осіб з інвалідністю та дітей виплата становитиме 3 тисячі гривень, а для інших осіб - 2 тисячі гривень.

Відповідно, виплати не продовжуватимуться особам, які:

перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

повернулися до покинутого місця проживання.

Крім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Кому скасують виплати:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

придбали на суму більше 100 тис. грн. земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

Інші зміни:

Постановою надано можливість отримувати допомогу внутрішньо переміщеним особам, у яких народились діти після переміщення. Це врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народились у ВПО після переміщення і, відповідно, їхнє зареєстроване місце проживання співпадало з місцем задекларованого місця проживання їхніх батьків (місця, куди переїхали ВПО).

Також відтепер особа зможе дистанційно відмовитись від статусу внутрішньо переміщеної особи, без особистого звернення до органу соціального захисту населення.

Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватись 15 та 28 числа кожного місяця.