Під обстрілами Херсонщини загинули дві людини [ Редагувати ]
За минулу добу, 12 липня, окупанти здійснили 76 обстрілів Херсонської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє поранено. Про це повідомляється у Telegram очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди.
За його словами, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Внаслідок російської атаки дві людини загинули, ще троє отримали поранення.
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