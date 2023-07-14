Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що для виконання поточних потреб на фронті, Збройні сили потребують близько 2-3 ескадрильї західних винищувачів F-16. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Тут треба розділяти (щодо кількості літаків - ред.). У мирний час це може бути півтори сотні багатоцільових винищувачів, яких було б достатньо, щоб захистити нашу державу від потенційних майбутніх загроз ззовні.

Водночас сьогодні ЗСУ потребують 2-3 ескадрилья (1 ескадрилья - від 12 до 18 літаків). Відповідна кількість винищувачів допомогла б нашим воїнам: