Ігнат розповів, скільки F-16 необхідно Україні для виконання бойових задач [ Редагувати ]
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що для виконання поточних потреб на фронті, Збройні сили потребують близько 2-3 ескадрильї західних винищувачів F-16. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Тут треба розділяти (щодо кількості літаків - ред.). У мирний час це може бути півтори сотні багатоцільових винищувачів, яких було б достатньо, щоб захистити нашу державу від потенційних майбутніх загроз ззовні.
Водночас сьогодні ЗСУ потребують 2-3 ескадрилья (1 ескадрилья - від 12 до 18 літаків). Відповідна кількість винищувачів допомогла б нашим воїнам:
- відігнати російську авіацію, яка застосовує керовані авіабомби, від наших кордонів;
- збивати дрони-камікадзе та крилаті ракети;
- допомогти наземним військам в наступальних й оборонних діях;
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