Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що у білорусі провели чергову ротацію російських військ. Про це він сказав під час брифінгу.

За його словами, наразі рф вивела практично всіх своїх військових, які перебували на території білорусі.

Ситуація на кордоні України з білоруссю залишається повністю контрольованою. Наразі ворог не має угруповування для повторного наступу з півночі.

Попри все ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо білорусь, на жаль, продовжує підтримувати росію у розв'язаній нею війні проти України.

Демченко додав, що росія продовжує використовувати білорусь як майданчик для тренувань своїх військ. Проте кількість особового складу рф в білорусі наразі значно зменшилася.

На щастя, кількість російських військових на білоруських полігонах за останній час тільки зменшувалася, ще донедавна ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з території білорусі.

Прикордонники не виключають, що скоро на територію білорусі знову перекинуть російські підрозділи, але поки цього не фіксують.