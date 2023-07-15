росіяни продовжують атакувати Україну з повітря - нещодавно армія рф завдала удару по столиці дронами, а у ніч проти 15 липня обстріляла Запоріжжя.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Так, тривога прозвучала у місті близько першої години, людей попередили про рух БПЛА у цьому напрямку. За кілька хвилин місцеві мешканці одного району почали казати, що чули звук "шахеда", а за хвилину пролунали перші вибухи в іншому районі. Всього, за попередніми даними, було три вибухи.

Зазначається, що ударною хвилею у деяких будинках вибило скло. Також повідомляється, що серйозно постраждали і балкони багатоповерхівок. Чи є жертви, наразі невідомо.