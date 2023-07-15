У Херсонській області партизани атакували росіян [ Редагувати ]
У Херсонській області партизани здійснили вдалий напад на окупантів. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Спротив".
Було ліквідовано 6 військових рф та пошкоджено декілька вантажівок.
Рух спротиву "АТЕШ" здійснив вдалий напад на окупантів.
За даними "Спротиву", в середині дня, 14 липня, учасник руху спротиву "АТЕШ" здійснив диверсію в селі Великі Копані, Херсонської області.
Метою цієї диверсії була автомобільна техніка окупантів.
Активіст організував вибух поблизу цієї техніки, в результаті чого було ліквідовано 6 російських військовослужбовців та пошкоджено 2 військові вантажівки.
Рух спротиву "АТЕШ" заявляє, що продовжить свою боротьбу до останнього окупанта, та закликає всіх "брати участь в операції по знищенню ворога.
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