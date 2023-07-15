У Херсонській області партизани здійснили вдалий напад на окупантів. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Спротив".

Було ліквідовано 6 військових рф та пошкоджено декілька вантажівок.

Рух спротиву "АТЕШ" здійснив вдалий напад на окупантів.

За даними "Спротиву", в середині дня, 14 липня, учасник руху спротиву "АТЕШ" здійснив диверсію в селі Великі Копані, Херсонської області.

Метою цієї диверсії була автомобільна техніка окупантів.

Активіст організував вибух поблизу цієї техніки, в результаті чого було ліквідовано 6 російських військовослужбовців та пошкоджено 2 військові вантажівки.