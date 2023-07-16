У Херсонській області під обстрілами загинув цивільний [ Редагувати ]
У суботу, 15 липня, внаслідок ворожих обстрілів по Херсонській області, загинув цивільний. Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.
Як пише Прокудін, протягом доби ворог здійснив 69 обстрілів області, випустивши 415 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, АГС. Також використовував БпЛА.
По Херсону було запущено 10 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Адміністративну будівлю, магазин та територію складських приміщень в Бериславському районі.
Внаслідок російської агресії загинув цивільний.
по темі
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що російські окупанти вночі вдарили по Запоріжжю
У Херсонській області партизани здійснили вдалий напад на окупантів
Сили оборони України готуються до наступальних дій на Херсонському напрямку.
Окупанти скинули авіабомбу на Оріхов Запорізької області, на місце, де видавали гуманітарну допомогу
Окупанти завдали удари по місту Берислав Херсонської області