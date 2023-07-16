Сили оборони України зберігають ініціативу біля Бахмута, але росіяни окопуються в самому місті і стягують туди елітні підрозділи. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

На Бахмутському напрямку, північному і південному флангах, Сили оборони продовжують тиснути на противника, ініціатива залишається за підрозділами Сил оборони, - сказав він.

На даному напрямку українським військам протистоїть військовий підрозділ армійського резерву "Барс", підрозділ "Шторм-Z", а також спецназ та повітряно-десантні війська.

Якщо говорити загалом - ворог намагається використати всі елементи оборони. Кращі підрозділи стягує в Бахмут, посилено окопується, чим чітко маркує своє бажання максимально утримати місто, так само як перед цим бездумно намагався взяти усіма силами. Бахмут, крім військового значення, має не менше пропагандистське значення, адже за нього стільки поклали особового складу і техніки. Тому швидко втратити місто-символ для них було б верхом ганьби, - сказав Череватий.

Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували групу окупантів в лісосмузі на Бахмутському напрямку. За даними Сирського, українська аеророзвідка виявила росіян в лісосмузі під Бахмутом, після чого ворога було знищено за допомогою залпового вогню з БМ-21 "Град".