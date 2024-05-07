На Прикарпатті провели операції для онкохворих у рамках міжнародної місії "Face the Future Ukraine" [ Редагувати ]
Міжнародна медична місія "Face the Future Ukraine". Уже третій рік поспіль команда канадських та американських пластичних хірургів проводить на Прикарпатті реконструктивні операції на обличчі та шиї пораненим військовим і цивільним. Цьогоріч у рамках місії лікарі додали до програми ще й відновлення молочних залоз. Наскільки нагальна зараз ця проблема? І з якими викликами стикаються українські онкологи? Жанна Дутчак знає.
- Ми вже лягаємо, чи вже малюєте?- Ні, ми будемо малювати. Ви будете у нас на декілька хвилин. Це все для освіти наших українських лікарів.
У Івано-Франківському онкодиспансері триває підготовка до реконструкції молочної залози. Її проводитиме спільно команда українських і американських лікарів.
Тут ми стараємось зробити середину, дуже важливий наступний крок, де буде брест, бо зараз взагалі немає грудної залози.
Пацієнтка - жителька Прикарпаття Ірина. Їй сорок чотири. Мала злоякісну пухлину, праву молочну залозу видалили. Жінка каже: родина дуже підтримувала, але почувалася внутрішньо не повноцінно.
Ірина, пацієнтка:
Все одно є дискомфорт, як у жінки є дві груді, а то нема, і такий дискомфорт, який кожна жінка відчуває. Я була на огляді в онколога, бо я кожен місяць їжджу. Каже, може, аби ви пластику робили, я кажу, що може, але трохи боюся, ну і це трохи й коштує.
Ірина вирішила - операцію робити. І почали з чоловіком відкладати на неї гроші. А згодом довідалася, що є змога відновити груди безплатно. У рамках міжнародної місії "Face the Future Ukraine".
Ірина, пацієнтка:
Якщо такий шанс, я одразу згодилася.
На рахунок експандерів, скоріше всього ми вибрали по об'єму, це все-таки буде 12 сантиметрів ширина і це дає нам об'єм до 330 мілілітрів.
Оперує пластичний хірург із Нью-Йорка Ірена Каранець. Вона працює в одній з провідних американських клінік. Каже: ділитися досвідом з українськими колегами хотіла ще до початку великої війни. Адже сама родом зі Львівщини, у Штати емігрувала ще в п'ятнадцять років.
Ірена Каранець, пластичний хірург зі США:
У мене є рідні в Україні, тому про Україну ніколи не забувала. Мене хвилює те, що відбувається в Україні.
Уперше на Прикарпаття Ірена приїхала торік із командою пластичних хірургів у рамках міжнародної місії "Face the Future Ukraine". Вони провели десятки реконструкцій облич військовим. Цьогоріч місію розширили ще й на онкологію.
Ірена Каранець, пластичний хірург зі США:
Я зрозуміла, що насправді є така потреба розвивати реконструктивну хірургію для жінок в Україні, які може і не мали доступу до таких операцій.
Аліна Андріїв, медичний директор Прикарпатського клінічного онкологічного центру:
Це важливо є для збереження якості життя пацієнтів, тому що в онкології важливим має бути і виживаність цих пацієнтів, але не мало важливо якість життя, як жінка дальше буде жити.
В Україні щороку діагностують рак молочної залози у майже 14 тисяч жінок. Сотні випадків завершуються видаленням грудей. Та лише одиниці потому роблять реконструкції. Усе через брак грошей.
Ігор Дмитренко, генеральний директор Прикарпатського клінічного онкологічного центру:
Для жінок психологічно це надважливо, але враховуючи те, що самі імпланти є дороговартісні, то не кожен може собі дозволити їх придбати. Зараз по програмі державних гарантій самі імпланти не забезпечуються державою.
Ірена Каранець привезла з собою експандери, сітки, інструменти - вартістю в понад сто тисяч доларів. Цього вистачить для відновлення грудей двадцяти п'яти жінок. Двох Ірен прооперувала сама. Інших вже чекають івано-франківські лікарі.
Ірена Каранець, пластичний хірург зі США:
Ціль того, аби продовжити ці такі реконструктивні операції, я планую після цієї поїздки повернутися до цих американських компаній і далі просити за ці донації цих дуже дорогих експандерів і сіток, щоб таким чином далі допомогти ще більше жінкам в Україні.
Андрій Жигулін, керівник Центру мамології:
Завжди важливо подивитися, хто, що і як робить, зібрати технічні нюанси, які можна використовувати у своїй практиці.
Медики провели ще й практичну конференцію із лікування раку молочної залози. Участь у ній взяли хірурги з України та Штатів. Кошти від усіх реєстраційних внесків передали на ЗСУ.
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