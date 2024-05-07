росія загрожує європейському континенту. І поки в Україні триває війна - ніхто в Європі не може бути в безпеці. Про це на безпековій конференції у Варшаві заявив глава польської дипломатії Радослав Сікорський. Наскільки реальною є загроза російського вторгнення - оцінка наших європейських сусідів у сюжеті.

Генерал Вєслав Кукула, начальник Генерального штабу Війська Польського:

Це загроза, до якої ми мусимо бути готовими.

Генерал Вєслав Кукула - начальник Генерального штабу Війська Польського. Загрозою для своєї країни він вважає росію. На безпековій конференції, що відбувається у Варшаві, політики, дипломати та військовики обговорюють ризик потенційного вторгнення російської федерації на територію Польщі та інших країн НАТО, та як протистояти можливій великій війні.

Підстави для занепокоєння справді є. Так, російська крилата ракета востаннє залетіла у повітряний простір Польщі 25 березня. Її не збили. Після інциденту, під час останніх масованих ракетних атак росії на українські міста, Польща підіймала в повітря винищувачі F-16. Наразі наші західні сусіди обмежуються лише цим.

Польща має зброю, щоб захистити свою землю. Так, в арсеналі є літаки F-35, це винищувачі нового покоління. Цього не досить, запевняє глава польської дипломатії Радослав Сікорський.

росія загрожує європейському континенту, тому логічним є той факт, що оборонні бюджети у країнах Європи збільшуються.

Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі:

Стримування "путінської росії" - це завдання НАТО! Потрібно відбудувати оборонну сферу. Бо Європа сьогодні не тільки роззброїлася, а й "частково деіндустріалізувалася у сфері оборони".

Щоб запобігти воєнній агресії - Польща вже виділяє на оборону 4% свого ВВП. І ця цифра зростатиме. Варшава прагне мати найбільшу сухопутну армію не лише в Євросоюзі, а й в усьому НАТО. Згідно з планом польської влади, чисельність Збройних сил повинна сягнути 450 тисяч солдатів. Крім того, міністр Сікорський пропонує створити бойову так звану "важку бригаду" на рівні ЄС, яка дасть змогу швидко реагувати на будь-які загрози для Європи.

Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі:

Реалізувати ідею важкої бригади з транспортними і розвідувальними можливостями, її необхідно створити до 2026 року, це щонайменше! Європа мусить виконувати хоча б якісь військові завдання. Ми не повинні на кожну загрозу на наших кордонах одразу кликати США.

Водночас Радослав Сікорський пропонує "не розкривати всі карти" і тримати путіна в невизначеності щодо наступних кроків Заходу. Міністр закордонних справ Польщі напередодні прибув зі Сполучених Штатів, де на найвищому рівні говорили про Україну. Дипломат повідомив, що його розмова з американською владою у Вашингтоні стосувалася постачання зброї Києву та можливості використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Таким чином, польські політики вкотре підкреслюють: Варшава лобіює інтереси України на всіх рівнях.

Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі:

Україна дала нам безцінний час. Війна в Україні триває вже половину Другої світової війни. І питання, яке я ставлю собі, полягає в тому, чи оптимально ми використовуємо цей час.

Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш вважає, що ЄС недостатньо запроваджувати санкції проти рф, потрібно нарощувати власний потенціал у різних сферах. Зокрема, в обороні, кібербезпеці та розвитку власних засобів стримування. Очільник Міноборони також наголосив, що підтримує ідею створення посади Комісара ЄС з питань оборони. Бо поки триває війна, ніхто в Європі не може бути в безпеці. Урядовець вкотре нагадав і про можливе повернення українських чоловіків в Україну, щоби вони стали на захист держави.

Польща підтримує нашу державу на всіх рівнях, ми вдячні за це. Моє питання стосується українських чоловіків, які перебувають в Польщі та інших країнах. Що буде з ними далі?

Владислав Косіняк-Камиш, віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі:

Ми будемо співпрацювати з Україною на офіційному рівні і робитимемо все, щоби це партнерство було якнайефективнішим. Хотів би наголосити, зокрема, на таких аспектах: по-перше, має бути співпраця з українською стороною, до якої ми відкриті. По-друге, має бути рішення на рівні усього Євросоюзу і знаю, що такі переговори тривають.

Польські військовики та політики впевнені, що є лише один варіант уникнути прямої конфронтації з росією. Це - допомога Україні, дипломатичне сприяння, постачання зброї. Вони вкотре закликали західних партнерів посилити підтримку Києва.

Владислав Косіняк-Камиш, віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі: