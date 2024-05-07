За чотири місяці 2024 року національний телемарафон "Єдині новини" організував та провів понад 370 зборів на потреби Сил оборони України. Станом на 30 квітня, у рамках оголошених ініціатив вдалося зібрати 101 млн 24 тис. 577 гривень.

Збори проводилися у слотах всіх медіакомпаній-виробників телемарафону: Starlight Media, 1+1 Media, "Рада", "Суспільне", "Ми - Україна" та Inter Media Group.

Серед найбільших зборів національного марафону "Єдині новини", - масштабний збір на дрони для ГУР МО України. У рамках цілі, яка становить 25 000 000 грн, учасникам марафону вже вдалося зібрати понад 22 млн грн. Проте, збір триває. Долучитися до збору можна за посиланням на банку: https://send.monobank.ua/jar/35fgFkrftr

До ТОП-5 зборів увійшли:

збір на 6,5 млн грн для будівництва реанімобілю на фронт для здійснення операцій на передовій, ініційований в марафоні командою 1+1;

для будівництва реанімобілю на фронт для здійснення операцій на передовій, ініційований в марафоні командою 1+1; збір на майже 2 млн грн на станцію РЕБ для 4-тої бригади оперативного призначення НГ, ініційований в марафоні Starlight Media;

на станцію РЕБ для 4-тої бригади оперативного призначення НГ, ініційований в марафоні Starlight Media; збір на 1,2 млн грн для закупівлі броньованого автомобілю HMMWV (ХАМЕР) у підрозділ ТЕРРА у складі 3 ОШБр, ініційований в марафоні телеканалом "Рада";

для закупівлі броньованого автомобілю HMMWV (ХАМЕР) у підрозділ ТЕРРА у складі 3 ОШБр, ініційований в марафоні телеканалом "Рада"; збір на 1 000 000 грн для закупівлі дронів MAVIC у 30-ту механізовану бригаду ім Островського, ініційований в марафоні телеканалом Inter;

для закупівлі дронів MAVIC у 30-ту механізовану бригаду ім Островського, ініційований в марафоні телеканалом Inter; збір на 547 000 грн для закупівлі засобів РЕБ для 5 бригади та у рамках дозбору на БпЛА "Сич" для ГУР, ініційований в марафоні "Ми - Україна".

Зазначимо, за період повномасштабної війни всіма виробниками телемарафону "Єдині новини" було реалізовано десятки масштабних фандрайзингових кампаній для потреб Сил оборони України та інших соціальних місій. Це невід’ємна частина функціонування марафону.

Ми дякуємо аудиторії марафону за велику підтримку та швидке закриття зборів. Це все - неймовірний результат, що свідчить про високу довіру як до самого марафону, так і до ініціатив, які на постійній основі оголошуються в ефірі для допомоги Силам Оборони України.

Сила в єдності, тож як об’єднаний телемарафон "Єдині новини" ми закликаємо продовжувати активно, спільними зусиллями підтримувати наших захисників та донатити на потреби українського війська. Разом переможемо.