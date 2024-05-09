"Наша Європа – це добровільне єднання націй": Зеленський привітав українців з Днем Європи [ Редагувати ]
У четвер, 9 травня, Володимир Зеленський привітав українців з Днем Європи. Глава держави опублікував відеопривітання на своїй офіційній сторінці у телеграм-каналі.
Зеленський підкреслив, що "наша Європа – це добровільне об'єднання націй, спільнот і мільйонів дуже різних людей, об'єднання цінностей. І в цьому – справжня європейська сила".
Тому він закликав українців "далі примножувати цю силу, дбаючи про захист життя і спільних цінностей на нашому континенті. Робити все, щоб передати дітям у спадок усю нашу Європу – мирну, об’єднану, ту, у якій справді хочеться жити і яку не зламати ані Гітлеру, ані Путіну... Вони здатні вкрасти у Європи роки миру, але не нашу спільну долю – долю тих, хто перемагає зло, захищає життя та цінує мир".
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