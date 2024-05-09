Крига скресла. Євросоюз погодив використання прибутків від заморожених російських активів на користь України. Угода, яку уклали посли ЄС напередодні в Брюсселі, стосується доходів від грошей російського Центробанку, які ЄС заблокував у відповідь на агресію проти України. На яку суму може розраховувати Київ? Коли надійдуть ці кошти? Які ще заходи проти росії готує ЄС? Дивіться далі.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Долю заморожених російських активів країни ЄС та Великої сімки вирішують від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. На рахунках у різних державах заблоковано приблизно 300 мільярдів доларів. Сполучені Штати пропонували повністю конфіскувати цю суму на користь України. Але Європа, з огляду на юридичні та фінансові виклики, поки що вирішила зосередитися на непередбачуваних прибутках від цих активів.

Більша частина знерухомлених коштів розміщена в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Брюсселі. Це понад 200 мільярдів євро. За рік вони генерують приблизно три мільярди євро доходу. За домовленістю послів ЄС, ця сума піде на користь України, повідомило бельгійське головування в Євросоюзі. За даними агенції "Рейтерс", 90 відсотків коштів спрямують у фонд військової допомоги, ще 10 - на інші види підтримки.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Не може бути сильнішого символу та більшої користі від цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя.

Перший транш на мільярд євро Україна повинна отримати до літа, повідомив у мережі "Х" єврокомісар з торгівлі Валдіс Добовскіс. Для цього політичну домовленість ще мають затвердити міністри фінансів країн ЄС, які засідатимуть наступного тижня. Тим часом частину коштів, які генерують російські активи, Україна вже отримує. Бельгія оподаткувала прибутки від них у розмірі 25 відсотків. І спрямувала ці кошти у спеціальний фонд допомоги. Він становить мільярд 700 мільйонів євро.

Наталія Аношина, тимчасово повірена у справах України в Бельгії:

Ці кошти будуть використовуватись Бельгією на військову допомогу, на гуманітарну допомогу, і на допомогу з відбудови та відновлення України. І під час візиту премʼєр-міністра Бельгії Александра де Кроо до України. Тоді власне супроводжували премʼєра команда із "ENABEL", це бельгійське агентство розвитку, яке планує відкрити свій офіс у Києві з акцентом на відбудову Чернігова та Чернігівської області. Тому тут проробляються вже конкретні кроки, і ми будемо бачити вже дуже скоро результат.

Паралельно Євросоюз готує 14-й пакет санкцій проти росії. Брюссель уперше націлився на російські прибутки від скрапленого газу. Деталі цієї пропозиції потрапили в медіа. Так, за даними "Політіко", Єврокомісія має намір заборонити країнам-членам перевалку сировини, яку донині доправляють в європейські порти для відвантаження у треті країни, що полегшує росії транспортування та продаж скрапленого газу. Про пряму заборону на СПГ у Європі поки що не йдеться.

Ірина Іванова, кореспондентка: