У Петербурзі автобус з пасажирами впав у річку

У Санкт-Петербурзі пасажирський автобус на Поцілунковому мості пробив парапет і впав у річку Мийку. У момент аварії в автобусі перебувало приблизно 20 людей.

На допомогу людям одразу кинулися робітники, які перебували поруч. Вони витягають людей з початку на дах, а потім на сушу. На момент появи перших повідомлень про ДТП автобус перебував у воді приблизно годину.

Видання "Фонтанка" повідомляє про шістьох загиблих.

За інформацією від правоохоорнців, водій автобуса не впорався з керуванням. Автобус врізався у два автомобілі, пробив огорожу мосту та впав у воду. Водія затримали.