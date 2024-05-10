У Петербурзі автобус з 20 пасажирами впав у річку Мийку (відео) [ Редагувати ]
У Санкт-Петербурзі пасажирський автобус на Поцілунковому мості пробив парапет і впав у річку Мийку. У момент аварії в автобусі перебувало приблизно 20 людей.
На допомогу людям одразу кинулися робітники, які перебували поруч. Вони витягають людей з початку на дах, а потім на сушу. На момент появи перших повідомлень про ДТП автобус перебував у воді приблизно годину.
Видання "Фонтанка" повідомляє про шістьох загиблих.
За інформацією від правоохоорнців, водій автобуса не впорався з керуванням. Автобус врізався у два автомобілі, пробив огорожу мосту та впав у воду. Водія затримали.
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