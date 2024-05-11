Колишній російський військовий допоміг 2 українським бійцям вибратися з окупованої території. Українські десантники були вимушені понад рік залишитися на захоплених землях через важкі поранення. Таку спецоперацію під кодовою назвою "Прапор" вдалося здійснити завдяки нашій розвідці та проєкту "Хочу жить". Про це далі.

Позивний "Чопа", військовослужбовець ДШВ ЗСУ:

Хочу подякувати всім, хто допомагав мені вийти з окупованої території, і цим людям, які допомагали мені на окупованій території. Це як ознака того, що дуже багато людей там, які ждуть повернення до України.

Спецоперація ГУР під кодовою назвою "Прапор" стала черговою несподіванкою для окупантів. Завербований російський солдат допоміг вивести з окупованої території 2-х українських бійців. Наші захисники були поранені, тож вимушено залишилися на захоплених ворогом землях.

Позивний "Чопа", військовослужбовець ДШВ ЗСУ:

У нас було столкновение з російськими воєнними. І я получив ранение. Нас вивезли в госпіталь - наші вивезли. Не було можливості, щоб нас забрали з госпіталя. Ми там знаходились, як цивільні. Можна сказати, ми там по вулицях старалися менше ходить, так що нас там практично ніхто не бачив.

Це той самий - уже колишній - російський військовослужбовець, а нині боєць Легіону "Свобода росії". Його звати Дмитро. Розповідає: криваву політику кремля не підтримує. А підписати контракт його - змусили!

Дмитро, рекрут легіону "Свобода росії":

У військкоматі мені сказали: або ми тебе мобілізуємо, або йди за контрактом. Мобілізуємо у будь-якому разі. Коли розмовляв із військкомом, у нього на столі ще особова справа дружини, вона також має військовий квиток. Тобто вибір був простий: або я, або вона.

Щойно опинився на фронті, почав думати про втечу - розповідає Дмитро. Натрапив на чат-бот українського проєкту "Хочу жить". Там запропонували допомогу. Але з умовою - вивести з тимчасово окупованої території 2-х українських бійців. Довелося відчути себе справжнім шпигуном - розповідає рекрут легіону.

Дмитро, рекрут легіону "Свобода росії":

Доки був у забезпеченні, вивчив усі дороги, маршрути - куди, що, як, навіщо. Навіть у комендатуру двічі сів, щоби познайомитися з працівниками комендатури, аби потім блокпости проходити було легше.

Разом із двома українцями Дмитро успішно перетнув 18 російських блокпостів! Довелося знайти кілька комплектів ворожої форми, автомобіль і лопати, щоби вдавати з себе фахівців із розмінування.

Дмитро, рекрут легіону "Свобода росії":

Доїхали до точки виходу, узяли лопати, нібито пішли копати. З лопатами й перейшли, без зброї, лінію фронту.

Цю операцію провели ще торік у вересні. Але публічно заговорили про неї лише зараз - із міркувань безпеки тих, хто допомагав українській розвідці, але досі перебуває на окупованих територіях.

Андрій Юсов, представник ГУР МО України:

Це складна багаторівнева операція, яка насправді заслуговує на те, що свого часу точно будуть написані й книги, і зняті фільми лише про цю історію. Спецоперація "Прапор", яку ми сьогодні можемо оголосити успішною. Тривала вона понад 8 місяців. І закінчилась лише після того, як ті, хто допомагали в реалізації цієї успішної спецоперації, опинились в безпеці. Зокрема, мова йде про родину Дмитра, колишнього військовослужбовця армії-агресора, однак людина, яка не підтримала російську агресію, яка засуджувала з самого початку злочини путіна.

Сам Дмитро каже: власне життя нині бачить лише в Україні. А свою місію - у боротьбі проти диктаторського режиму кремля.