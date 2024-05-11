Британське Міноборони зазнало масштабної хакерської атаки. Зловмисники отримали доступ до системи нарахування зарплат усіх нинішніх та колишніх працівників Збройних сил країни. В уряді кажуть, що злам організувала ворожа країна. А депутати й експерти не відкидають, що це - Китай.

Якої шкоди завдала ця хакерська атака та яке покарання чекає на виконавців і замовника - розповість Світлана Чернецька.

Це найболючіша кібератака на британське міністерство оборони в сучасній історії. Хакери отримали доступ до імен, банківських реквізитів та домашніх адрес працівників Збройних сил країни. Документи стосувалися 7-річного періоду, тож охопили не лише чинних, а й колишніх членів армії, морського флоту та повітряних сил, а також дані резервістів. Усього понад 270 тисяч людей. Уся ця інформація зберігалася на серверах компанії-підрядника, яка відповідає за нарахування заробітної плати в міноборони. Тобто ціллю хакерів були саме фінансові дані особового складу.

Тобіас Елвуд, ексзаступник міністра оборони Великої Британії, депутат парламенту:

Оскільки мета була здобути банківську інформацію, то ймовірно хотіли побачити, кого можна потенційно змусити до шпигунства чи підкупити. І ця людина навіть би й не знала, хто стоїть за цим, що це може бути ворожа країна.

У Міноборони запевняють про найвищий рівень кіберзахисту. Але, як виявилося, значно гірших стандартів дотримувалася компанія, яка надавала свої послуги урядові. Її протоколи безпеки зараз ретельно аналізують та покращують. З іншого боку - ніколи раніше не було такого тиску в інтернет-просторі. Урядові установи постійно відбиваються від шпигунського та іншого шкідливого програмного забезпечення.

Джеймс Гіппі, ексзамміністра оборони Великої Британії, депутат парламенту:

Центр національної кібербезпеки має справу із сотнями хакерських атак щодня: деякі - від ворожих держав, деякі - від людей, які перевіряють свої вміння, сидячи вдома. А в новини потрапляє лише одна - яка вдалася. Але реальність така, що ось цей єдиний успішний напад - розкрив дані про зарплати усіх збройних сил Великої Британії.

Уряд не називає Китай відповідальним за цю атаку. Бо на збирання доказів цього інциденту можуть піти місяці, якщо не роки. Лише після ретельного розслідування можливе публічне звинувачення замовника. Натомість в парламенті не мають сумнівів, що йдеться саме про Піднебесну. Її хакерська мережа має вже більше працівників, ніж усі збройні сили Великої Британії разом узяті. Крім того, Пекін уже давно переманює британських військових пілотів, щоби перейняти їхній досвід. А 3 роки тому Китай замовив кібернапад на виборчу комісію, щоби одержати особисті дані мільйонів громадян Британії.

Джеймс Гіппі, ексзамміністра оборони Великої Британії, депутат парламенту:

Ми дуже стурбовані, бо зіткнулися з високорозвиненою ворожою країною, яка оснащена надзвичайно складними технічними механізмами для спостереження. Вони ефективно діють вже і постійно покращують здатність атакувати системи урядів держав-суперниць.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Якщо подивитися на ситуацію під загальним кутом, то у нас дуже сувора політика щодо Китаю. Ми повинні зробити все в наших силах, щоби захистити себе від ризиків, які становлять для нас КНР та інші схожі країни. Це держави з принципово іншими цінностями. У них більше авторитарності вдома та наполегливості за кордоном.

Депутати кажуть: цей напад вкотре доводить зміну характеру (природи) конфліктів. Раніше йшлося лише про три традиційні площини - на землі, у воді та в повітрі. Тепер їх 5 - додалися космос та кіберпростір. І якби це був фізичний штурм будівлі британського Міноборони, то відповідь не забарилася б. А ось у цифровому світі правила гри досі не прописані.

Тобіас Елвуд, ексзаступник міністра оборони Великої Британії, депутат парламенту:

Нам потрібні ширші міжнародні дебати стосовно того, що вважається атакою. Якщо нам вдасться довести, що це ворожа держава, Китай, то чи означає це, що можна активувати 5 статтю договору НАТО щодо колективної оборони? Це складне питання. Але я підкреслюю - ось куди рухається світ. Набагато легше вдарити здалеку. Китай, приміром, не хоче прямого військового конфлікту, тому діє в цифровій площині.

Ця хакерська атака збіглася з європейським турне китайського лідера. Тобто поки Сі Цзіньпін бенкетував із французьким президентом, його цифрові війська отримували чутливу інформацію особового складу королівських збройних сил. Офіційний Пекін усі звинувачення відкидає, там ще жодного разу не визнали організацію кібернападу на західні країни.