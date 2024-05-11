Яку підтримку надає Бельгія Україні: відповідь Наталії Аношиної [ Редагувати ]
Україна розпочала переговори з Бельгією про укладання безпекової угоди. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента. Перший раунд перемов відбувся напередодні в Києві. За останні два роки Бельгія вже передала Україні військової допомоги на мільярд євро, а нещодавно перенесла термін постачання літаків F-16 на цей рік.
Більше про військову та гуманітарну підтримку з боку Бельгії нам розповіла тимчасово повірена України в цій державі Наталія Аношина. Її інтервʼю далі.
Пані Наталю, добрий день. Дякую, що погодилися на це інтерв'ю. Бельгія вже п'ятий місяць, як головує у Раді ЄС. Скажіть, будь ласка, за цей період які з тих цілей, які вона ставила відносно України, вдалося досягнути?
Наталія Аношина, тимчасово повірена у справах України в Бельгії:
Бельгія дійсно головує з 1 січня цього року в Раді Європейського Союзу. І від самого початку, від першого дня Україна одразу була у фокусі уваги бельгійського головування. Бельгія в різні способи демонструвала свою повну підтримку Україні. Це було як в межах головування на рівні ЄС, так і це було на двосторонньому рівні. І безумовно, якщо ми говоримо на рівні ЄС, то це можна виділити два такі основні блоки. Один блок - це стосується нашого просування до членства ЄС. В цьому напрямі, якраз нещодавно, вчора було прийнято рішення постійними представниками в Європейському Союзі про те, що кошти, доходи від заморожених активів будуть спрямовуватись на підтримку України у військовому плані та плані відбудови України. В рамках бельгійського головування в Раді Європейського Союзу у нас наприкінці квітня було дуже важливе засідання, яке, власне, ініційовано було в рамках бельгійського головування. Я б хотіла на ньому наголосити. Важливий тут формат. Це було засідання міністрів з Європейського Союзу, як держав-членів ЄС, так і держав розширення. І, власне, оцей формат і є для нас ключовим, тому що ініціатива вийшла від Бельгії в рамках їхнього головування зібрати за одним столом об'єднати країни, держави, члени ЄС і держави розширення. Цей формат був вперше застосований, в рамках чого відбувалось це засідання, ця зустріч. Це відбувалось якраз у відзначення 20-річчя прийняття нових членів до ЄС. Десять держав, коли в нас не були у 2004 році членства. І, звісно, ми говоримо про повну підтримку від Бельгії у військовому плані. У фінансовому плані ми пам'ятаємо історію із 50 мільярдами євро, коли саме за потужної підтримки прем'єр-міністра країни, коли за потужної підтримки бельгійського президентства було досягнуто ключового рішення для України.
Скажіть, будь ласка, яку допомогу Бельгія надала Україні й чи є у вас сума, яку ви могли б назвати від початку повномасштабного вторгнення?
Наталія Аношина, тимчасово повірена у справах України в Бельгії:
Допомога, якщо ми говоримо про ключову, яка для нас є надзвичайно важливою, це безумовно військова. Найбільше ми працюємо в плані отримання військової підтримки від Бельгії для України для можливості ефективного протистояння російському агресору. Від початку повномасштабного вторгнення до сьогодні ми говоримо про суму близько 1 мільярда євро. Це охоплює собою як надання безпосередньої зброї летального і нелетального характеру, так і підтримки в рамках коаліцій, так і лікування наших військових. Тому що військовослужбовці також проходили курс лікування тут, у бельгійських госпіталях. За що ми надзвичайно вдячні. Тому що наші захисники потрапляли дуже тяжкими травмами. І завдяки професійному лікуванню, професійному догляду, вони досить швидко одужали, навіть раніше тих строків, коли лікарі думали, що завершиться лікування. І це дуже позитивна тенденція. Ми за це, безумовно, дуже вдячні Бельгії. Для нас дуже важливе й одним із пріоритетних завдань є розвиток співробітництва у сфері ОПК. Ми дуже раді, що таке співробітництво в нас започатковане із Бельгії. Воно, власне, було започатковано минулого року. В нас дуже активно відбувається ця співпраця. Хочу наголосити на тому, що на початку 2024 року, у січні, в нас відбувся бельгійсько-український форум в місті Київ оборонно-промислових комплексів. Там було укладено меморандум про співробітництво, який передбачає в тому числі й створення спільних підприємств та спільну кооперацію. Буквально днями у нас також відбувся форум оборонних індустрій в рамках Європейського союзу і це також в рамках бельгійського головування. Тобто це один із тих заходів, які проводився на рівні ЄС, під головуванням Бельгії, під час її президентства. Для нас це також важлива демонстрація підтримки. І на цьому форумі, знову ж таки, було домовлено про необхідність спільної кооперації в ОПК. Для нас важливо це ключове рішення, яке, знову ж таки, буде допомагати нашим військовим просуватися вперед і відвоювати наші захоплені окупантами території.
Ви згадали про коаліції, про військову допомогу з боку Бельгії. Скажіть, будь ласка, в яких коаліціях Бельгія бере участь і що в цьому напрямку було зроблено? Що відомо, можливо, вам більше про коаліцію винищувачів?
Наталія Аношина, тимчасово повірена у справах України в Бельгії:
Бельгія бере участь в авіаційній коаліції, в артилерійській коаліції, в коаліції з розмінування і в IT-коаліції. Тут я хотіла б виділити авіаційну коаліцію, бо Бельгія стала четвертою країною, яка долучилась до цієї коаліції й заявила про те, що передасть Україні винищувачі F-16. Було прийнято дуже важливе рішення 24 квітня, буквально нещодавно на засіданні уряду про пришвидшення передачі винищувачів F-16 в Україні до кінця цього року. А я нагадаю, що це рішення про передачу Україні F-16 було озвучено за результатами зустрічі між Президентом України та прем'єр-міністром Бельгії під час їхньої зустрічі в Брюсселі 11 жовтня минулого року. І саме тоді, за результатами домовленості, прем'єр-міністр озвучив про передачу Україні винищувачів F-16 до кінця 2025 року. І тому зараз в нас дуже важливо те, що було прийнято рішення про пришвидшення передачі, оскільки потрібно якнайшвидше допомогти нашим військовим, нашим захисникам і ми дуже дякуємо все-таки вчасне прийняти рішення. Окремо хочу також наголосити на рішенні бельгійського уряду передати 200 мільйонів євро в рамках артилерійської коаліції. Це теж надзвичайно важливо, як ви бачите, у нас повна військова підтримка від Бельгії.
Дуже важливе рішення було прийнято в березні цього року. Бельгія відправила два навчальні літаки F-16 разом зі своїм персоналом до Данії для навчання українських військових і також для навчання технічного персоналу для обслуговування надалі F-16.
Дякую вам за відповідь. Маю ще одне запитання. Бельгія поклала початок освоєнню російських заморожених активів, почала з того, що використала податки з прибутків від російських активів, створивши спеціальний фонд. Можете розказати трошки більше про його роботу? Чи освоюються вже кошти й на якому напрямку вони йдуть?
Наталія Аношина, тимчасово повірена у справах України в Бельгії:
Я б хотіла наголосити на тому, що Бельгія стала першою країною, яка запровадила механізм використання заморожених російських активів. На території Бельгії всього заморожено 63,4 мільярда російських активів і також заморожено понад 192 мільярди транзакцій фізичних та юридичних осіб. Ці кошти зберігаються в депозитарії "Євроклір". Для нас важливо те, що Бельгія саме як держава продемонструвала цей механізм, яким чином ми можемо використовувати ці кошти. Мова йде про податок на прибуток від заморожених активів. І саме цей податок на прибуток, який за загальним бельгійським законодавством мав би бути спрямований до бюджету країни, він спрямовується на допомогу Україні. Під час зустрічі, яка у нас відбулася 11 жовтня в Брюсселі між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Бельгії Александром Декро, прем'єр-міністром було озвучено про створення українського фонду в розмірі 1,7 мільярда євро. Цей 1,7 мільярда євро - це є, власне, податок на прибуток від заморожених активів. Ці кошти Бельгія готова спрямувати на допомогу Україні передусім у військовій сфері для закупівлі озброєння для України й для відбудови України.
Ще маю одне запитання. Скажіть, будь ласка, в рамках відбудови України над якими проєктами працює Бельгія в Україні?
Наталія Аношина, тимчасово повірена у справах України в Бельгії:
Бельгія зараз практично долучається до реалізації завдань з відбудови України. Зокрема, найближчим часом планується відкрити офіс Бельгійського агентства з розвитку "Енабел" в Києві. Бельгія буде опікуватись питаннями відбудови міста Чернігова та Чернігівської області. Саме для цього відкривається офіс в місті Київ для можливості безпосередньої реалізації завдань із відбудови. На діяльність "Енабел" для відбудови України наразі виділено близько 150 мільйонів євро. Знову ж таки, ці кошти із загального українського фонду в розмірі 1,7 мільярда євро, які, як я вже зазначила, перед усім будуть спрямовуватись на військову допомогу і допомогу з відбудови України.
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