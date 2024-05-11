Сі Цзіньпін завершив перше з часів пандемії турне Європою. За 6 днів китайський лідер відвідав Францію, Сербію та Угорщину. Підсумки візиту - далі в сюжеті.

Поговорити про мир в Україні та торговельні війни під вечерю у гірському ресторані - Еммануель Макрон запросив гостя до улюбленого куточка свого дитинства перевалу Ла-Монжі у Піренеях.

У невимушеній атмосфері гірського курорту і у пафосі Єлисейського Палацу обговорювали війну - торговельну - ЄС із Китаєм та США - і справжню, яку росія вже третій рік веде в Україні. Французький президент намагався натиснути на Сі Цзіньпіна, який продовжує негласно підтримувати кремль. Та усе, що було озвучено - це обіцянка не постачати зброї москві. Та нагадування, що Пекін виступає за мирні перемови.

Ми закликаємо всі сторони відновити взаємодію та діалог, поступово будувати взаємну довіру та підтримати міжнародну мирну конференцію у відповідний час, із визнанням росії та України, з рівноправною участю всіх сторін та чесним обговоренням усіх мирних планів.

Однак і у Парижі, і у Брюсселі, а в понеділок до зустрічі приєдналася президентка Єврокомісії, упевнені: Пекін може зробити більше, ніж просто лобіювання перемов.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Ми згодні з тим, що Європа та Китай мають спільний інтерес у мирі та безпеці. Ми розраховуємо на те, що Китай використає весь свій вплив на росію, щоби припинити її загарбницьку війну проти України. Президент Сі відіграв важливу роль у деескалації безвідповідальної ядерної загрози з боку москви, і я впевнена, що лідер Китаю робитиме це й надалі на тлі постійних ядерних загроз з боку росії.

З торговельними суперечками ситуація теж непевна. Франція та КНР підписали 18 двосторонніх угод про співпрацю. Однак китайський керманич наголосив: якщо висунуті ЄС претензії щодо надмірних виробничих потужностей Китаю переростуть у торговельну війну, новоналагоджене співробітництво стане першою жертвою. Але і ЄС наполягає: протистоятиме проявам недобросовісної конкуренції.

Куди компліментарнішим виглядав візит Сі Цзіньпіня до Сербії. Президент Александар Вучич влаштував китайському колезі грандіозний прийом. Натовп вітав його прапорами Піднебесної.

Сербія підписала статус "спільноти зі спільним майбутнім", ставши першою європейською країною, яка приєдналася до коаліції КНР. А від 1-го липня запрацює угода про вільну торгівлю між державами. Бєлград також зберігатиме частину своїх валютних резервів у юанях, пропорційно до боргу країни перед КНР, який зростає.

Александр Вучич, президент Сербії:

Республіка Сербія та Китайська Народна Республіка переходять від стратегічних відносин - до спільноти, яка говорить про спільне майбутнє наших двох країн. Це найвищий рівень співпраці між двома державами, і я пишаюся тим, що сьогодні як президент Республіки Сербія - я міг підписати таку заяву з президентом Сі.

І кінцевий пункт європейського турне - Угорщина.

Тут Сі Цзіньпіну теж надзвичайно раді. Ще б пак - у Будапешті він оголосив про низку нових інвестицій, зокрема в реконструкцію залізниці та спорудження логістичних вузлів, створення нового швидкісного прикордонного переходу і можливого нафтопроводу між Угорщиною та Сербією, а також про співпрацю в ядерній сфері. Водночас похвалив політику прем'єра Віктора Орбана - як модель того, як можуть виглядати відносини Євросоюзу з другою економікою світу (як модель відносин Євросоюзу з другою економікою світу).

Сі Цзіньпін, президент Китаю:

Китай та Угорщина поділяють схожі погляди й позиції щодо міжнародної та регіональної ситуації. І готові зміцнювати комунікацію та координацію на багатосторонній арені. Активно виступають за рівну й впорядковану багатополярність у світі та універсальну й інклюзивну економічну глобалізацію. А також готові рішуче захищати міжнародну справедливість і сприяти розбудові спільної долі людства.

Угорський прем'єр такими компліментами задоволений і всіляко підкреслює - спільного у поглядах із Сі у нього й справді багато. Зокрема, щодо війни в Україні.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Наш голос у Європі самотній, Європа сьогодні вибрала війну. Єдиним винятком є Угорщина, яка закликає до негайного припинення вогню та мирних переговорів. І ми підтримуємо всі міжнародні зусилля щодо миру, зокрема, китайську мирну ініціативу, представлену президентом Сі Цзіньпіном.

Турне Сі Цзіньпіна мало на меті налагодити стосунки з Європою, натомість ще яскравіше проявило розбіжності Східної Європи та Західної - резюмують західні оглядачі. Щодо українського питання - то чи вдалося Еммануелю Макрону та Урсулі фон дер Ляєн знайти вагомі для Пекіна аргументи - покаже те, чи надішле КНР свого представника на мирний саміт у Швейцарії. Це досі залишається інтригою. А також, чи візьметься Піднебесна за сірі схеми постачання товарів подвійного призначення до росії. Адже, попри задекларовану заборону, рф таки налагодила канали постачання необхідної для виробництва зброї мікроелектроніки.