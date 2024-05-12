Незважаючи на початок наступу російського агресора у прикордонних районах Харківської області, в самому Харкові обстановка залишається спокійною. Передумов для евакуації міста немає. Натомість Харків сам приймає мешканців області, які евакуюються через обстріли та загрозу російської окупації.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Переважна більшість людей, дійсно, приїжджає до Харкова і залишається в Харкові. Ми маємо можливість сьогодні розміщати цих людей у гуртожитках. У нас є такі можливості, і дуже багато людей використовують ці можливості. Ми забезпечуємо всіх необхідним, годуємо людей, забезпечуємо продуктами харчування, предметами першої необхідності, предметами гігієни".

За словами мера Харкова, місця у Харкові є, незважаючи на те, що 150 тисяч мешканців Харкова залишилися без осель.

"Ми працюємо з програмою є-Відновлення, ми обстежуємо, надаємо у Київ ці висновки. І вже скористалися цим приблизно сім тисяч людей, родин отримали вже компенсацію. Це приблизно 550 млн грн. Крім цього, дуже багато людей, які залишилися без свого житла і вони теж подали документи на отримання. По місту Харкову 132 родини 112 млн грн компенсації по програмі є-Відновлення", - підкреслив Ігор Терехов.