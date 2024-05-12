Росіяни штурмують Білогорівку, щоб зрізати Сіверський виступ - бригада "Рубіж" (відео) [ Редагувати ]
Армія росії намагається прорвати лінію оборони та покращити своє становище на Лиманському напрямку. Ворог штурмує Білогорівку.
Задача окупантів - зрізати Сіверський виступ та зайти в тил Силам оборони в Серебрянському лісництві. Це відкриє шлях на агломерацію Слов'янськ-Краматорськ.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко "Сонечко".
"Натиск лишається максимально напруженим. Все що ворог здатен задіювати, все він, нажаль, робить. Бомбардування ближніх і дальніх тилів, застосування і авіації, і керованих авіабомб. Бомбардує і меншими калібрами, 82 мм мінометами, так і найбільшою ствольною артилерією.
Ворог продовжує тиснути і з певною періодичністю, то на одній ділянці, то на іншій, то на одну посадку, то на інші село пробує здійснювати штурмові дії. З різною тактикою: чи то піхотні штурми, чи то великі групи піхоти, чи то з застосуванням техніки з десантом на бронетехніці.
У більшості випадків Сили оборони, зокрема і наша бригада вчасно виявляємо ці накопичення і піддаємо вогневому спливу, тобто подавлюємо, знищуємо всі ці ворожі групи...
Ситуація щодо Сіверська складна лишається, адже ворог часто застосовує керовані авіабомби, бомбардує, веде хаотичні обстріли з артилерії як самого Сіверська та його околиць, так і по периметру.
Ми чітко розуміємо, що так само ворог по Бахмутському напрямку, в напрямку Виїмки-Веселого теж пробує штурмувати, але поки що для ворога в більшості ці спроби просуватися невдалі, ворог зазнає втрат.
Але складність ситуації в тому, що на перший погляд у ворога необмежені резерви та можливість поповнювати як живу силу, так і техніку", - розповів Володимир Назаренко.
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