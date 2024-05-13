Росіяни обстріляли Херсонщину і Харківщину: є жертви [ Редагувати ]
Удень 13 травня російські війська обстріляли село Кізомис Білозерської громади на Херсонщині. Один із снарядів влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинули дві людини.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Прокудін. Унаслідок обстрілу у будинку спалахнула пожежа. Рятувальники знайшли тіла чоловіка 1955 року народження та жінки 1962 року народження.
Також російські війська з авіації скинули керовані авіабомби на прикордонне місто Вовчанськ на Харківщині та обстріляли його з артилерії. Місцева прокуратура повідомила, що наразі відомо про пʼятьох поранених, серед яких чотири цивільних чоловіки та одна жінка.
Нагадаємо, окупанти у Харківській області атакують невеликими групами по нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ, заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
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