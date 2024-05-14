Президент США Джо Байден 13 травня підписав закон, який забороняє імпорт збагаченого урану з росії.

Про це повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван на сайті Білого Дому.

За словами Саллівана, таке рішення сприятиме зміцненню енергетичної та економічної безпеки країни, а також допоможе зменшити і в подальшому усунути залежність від росії в цивільній ядерній енергетиці.