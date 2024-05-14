Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден 13 травня підписав закон, який забороняє імпорт збагаченого урану з росії.
Про це повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван на сайті Білого Дому.
За словами Саллівана, таке рішення сприятиме зміцненню енергетичної та економічної безпеки країни, а також допоможе зменшити і в подальшому усунути залежність від росії в цивільній ядерній енергетиці.
Цей новий закон відновлює лідерство Америки в ядерному секторі. Він допоможе убезпечити наш енергетичний сектор для майбутніх поколінь. І, спираючись на безпрецедентне федеральне фінансування у розмірі 2,72 мільярда доларів, яке Конгрес нещодавно виділив на прохання президента, він дасть поштовх для запуску нових потужностей зі збагачення урану в Сполучених Штатах і надішле чіткий сигнал промисловості, що ми віддані довгостроковому зростанню нашого ядерного сектору, - сказав Салліван.
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