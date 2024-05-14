Керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що напади росіян у Харківській області триватимуть "ще три-чотири дні", після чого війська рф, ймовірно, "здійснять рішучий наступ у напрямку Сум".

Про це повідомляє The New York Times.

За словами Буданова і більшості українських чиновників та військових експертів, російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути вже обмежену кількість українських військових та відвести їх увагу від інших районів бойових дій.

За оцінкою Буданова, українські війська зможуть зміцнити свої позиції та стабілізувати фронт протягом найближчих кількох днів. Але він очікує, що росія розпочне новий наступ у Сумській області.