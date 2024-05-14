У Києві обсяги відключень електроенергії в Києві незначні - близько 10% споживачів. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Після ракетних ударів ворога по енергогенеруючих обʼєктах в енергосистемі України зберігається значний дефіцит. Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.



В звʼязку із цими причинами та та збільшенням споживання (через прохолодну погоду) в Києві вводяться графіки аварійних відключень, в тому числі і для населення. Обсяги відключень незначні, близько 10% споживачів.



Відключення будуть задіяні орієнтовно до 23-00 цієї доби. Для промислових споживачів так само є обмеження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через значний дефіцит електроенергії у всіх областях України запроваджені екстрені відключення світла.