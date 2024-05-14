По всій Україні запроваджені аварійні відключення світла через критичний дефіцит [ Редагувати ]
Через значний дефіцит електроенергії у всіх областях України запроваджені екстрені відключення світла. Про це повідомляє Укренерго.
"Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Причина - значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.
Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.
Усіх споживачів закликають до економного та відповідального споживання електроенергії. Це дозволить збалансувати енергосистему та уникнути відключень у майбутньому або зменшити їхню тривалість.
Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення можуть зрости вже цього року.
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