Через значний дефіцит електроенергії у всіх областях України запроваджені екстрені відключення світла. Про це повідомляє Укренерго.

"Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Причина - значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

Усіх споживачів закликають до економного та відповідального споживання електроенергії. Це дозволить збалансувати енергосистему та уникнути відключень у майбутньому або зменшити їхню тривалість.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення можуть зрости вже цього року.