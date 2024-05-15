Окупанти вдарили по Миколаєву [ Редагувати ]
У середу, 15 травня, у Миколаєві пролунав вибух. Військові попереджали про загрозу балістики у східних та південних областях. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.
У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування окупантами балістики зі сходу та півдня. Майже у половині областей України була оголошена повітряна тривога.
У Миколаївській області сирени повітряної тривоги завили близько 11:32.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що місто атакували. За його словами, зафіксовано два "прильоти".
Раніше ми писали про те, що окупанти завдали удару по Харкову.
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