У середу, 15 травня, у Миколаєві пролунав вибух. Військові попереджали про загрозу балістики у східних та південних областях. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування окупантами балістики зі сходу та півдня. Майже у половині областей України була оголошена повітряна тривога.

У Миколаївській області сирени повітряної тривоги завили близько 11:32.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що місто атакували. За його словами, зафіксовано два "прильоти".

Раніше ми писали про те, що окупанти завдали удару по Харкову.