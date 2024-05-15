Застосування американської зброї по території рф: Блінкен зробив заяву [ Редагувати ]
США не закликають Україну завдавати ударів поза межами своєї території. При цьому Україна сама обирає, як вести війну.
Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою.
Держсекретар зазначив, що США не можуть заохочувати завдання ударів за межами української території, але Україна сама приймає рішення.
Як я і сказав, ми абсолютно віддані справі перемоги України в цій війні. Задля людей, задля її майбутнього. Ми це визнаємо у своїй політиці і підкреслюємо, що це рішення має ухвалювати Україна для себе сама.
Блінкен додав, що США допомагають забезпечувати Україну засобами, аби досягти перемоги у війні.
Раніше ми писали про те, що США виділяють Україні 2 млрд доларів на зброю.
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