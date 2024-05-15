Курсант загинув під час стрибка з парашутом

Під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом з парашутом загинув курсант Одеської військової академії. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Трагедія сталася 14 травня на базі одного з українських аеродромів. Тренувальний стрибок 19-річний курсант 2 курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив на висоті 600 метрів.

За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися. 19-річний хлопець загинув одразу на місці події.

Слідство перевірятиме, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків, експертиза встановить чи був правильно укладений парашут. Це вже був 12-й стрибок юнака за період навчання.

Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.