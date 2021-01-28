Во вторник, 26 января в городе Бровары Киевской области по ул. Симоненко, 105 произошла трагедия - погиб 18-летний парень. Об этом сообщает местное издание "Трибуна-Бровары" со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что юноша 2002 года рождения упал с 15-го этажа новостройки в "окно" подвальной шахты глубиной 2 м. К сожалению, от полученных травм парень погиб на месте.

По данным правоохранителей, погибший был курсантом второго курса учебно-научного института подготовки следователей Национальной академии внутренних дел. С сентября 2020 он болел анорексией (начальная стадия). Впоследствии начал поправляться и посещать психолога.

Сейчас выясняются мотивы совершенного, а также прорабатываются версии гибели парня.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 УК Украины (с отметкой "Самоубийство").

Ранее сообщалось, что в Одессе 9-летний мальчик выпал из окна. В момент падения ребенка его родителей дома не было. По словам матери, она весь день была в поисках работы, а отец находится на заработках за границей.

Также мы писали о том, что в Днепре мужчина на ходу выпал из маршрутки. Момент падения человека зафиксировал видеорегистратор автомобиля, ехавшего позади.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.