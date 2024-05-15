Австрійський Raiffeisen Bank International 6 травня отримав листа за підписом заступника міністра фінансів США Воллі Адейемо про те, що через операції в росії банк може бути відключений від американської фінансової системи. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

У листі Адейемо висловлює занепокоєння через підготовку угоди з купівлі Raiffeisen Bank International частки в австрійському будівельному концерні Strabag за $1,5 млрд. Через цю угоду австрійська фінгрупа хотіла отримати контроль над часткою російського бізнесмена Олега Дерипаски, який перебуває під санкціями США.

Лист Мінфіну США було направлено 6 травня, а 8 травня Raiffeisen Bank International відмовився від угоди. Незважаючи на це, занепокоєння американської влади щодо бізнесу Raiffeisen Bank у росії зберігаються. Лист є найсерйознішим попередженням для банку.

Представник Raiffeisen Bank International заявив, що банк "значно скоротив" діяльність у росії та вжив заходів для зниження ризиків, пов'язаних із санкціями. "RBI продовжить роботу з деконсолідації свого російського підрозділу", - сказав представник банку.

Водночас, за словами джерела, у листі заступника міністра фінансів США вказується, що реальне розширення діяльності Raiffeisen Bank International у росії суперечить запевненням банку.

У росії дочірня структура Raiffeisen Bank International - Райффайзенбанк - входить до переліку 13 системно важливих банків (у переліку також є ще один іноземний банк - італійський UniCredit).

13 травня Мінфін США додав до списку санкцій АТ "Илиадис", Rasperia Trading Limited та ТОВ "Титул" - їх пов'язують з Олегом Дерипаскою.

Нагадаємо, що Європейський центробанк вимагає від Raiffeisen Bank залишити росію.