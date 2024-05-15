США погрожують відрізати Raiffeisen Bank від своєї фінансової системи - Reuters [ Редагувати ]
Джерело: Коммерсантъ
Австрійський Raiffeisen Bank International 6 травня отримав листа за підписом заступника міністра фінансів США Воллі Адейемо про те, що через операції в росії банк може бути відключений від американської фінансової системи. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
У листі Адейемо висловлює занепокоєння через підготовку угоди з купівлі Raiffeisen Bank International частки в австрійському будівельному концерні Strabag за $1,5 млрд. Через цю угоду австрійська фінгрупа хотіла отримати контроль над часткою російського бізнесмена Олега Дерипаски, який перебуває під санкціями США.
Лист Мінфіну США було направлено 6 травня, а 8 травня Raiffeisen Bank International відмовився від угоди. Незважаючи на це, занепокоєння американської влади щодо бізнесу Raiffeisen Bank у росії зберігаються. Лист є найсерйознішим попередженням для банку.
Представник Raiffeisen Bank International заявив, що банк "значно скоротив" діяльність у росії та вжив заходів для зниження ризиків, пов'язаних із санкціями. "RBI продовжить роботу з деконсолідації свого російського підрозділу", - сказав представник банку.
Водночас, за словами джерела, у листі заступника міністра фінансів США вказується, що реальне розширення діяльності Raiffeisen Bank International у росії суперечить запевненням банку.
У росії дочірня структура Raiffeisen Bank International - Райффайзенбанк - входить до переліку 13 системно важливих банків (у переліку також є ще один іноземний банк - італійський UniCredit).
13 травня Мінфін США додав до списку санкцій АТ "Илиадис", Rasperia Trading Limited та ТОВ "Титул" - їх пов'язують з Олегом Дерипаскою.
Нагадаємо, що Європейський центробанк вимагає від Raiffeisen Bank залишити росію.
по темі
Нові антиросійські обмеження Вашингтона будуть вторинними, тобто стосуватимуться приватних осіб, бізнесменів, фірм та банків за межами США. Усі деталі з Вашингтона розповість наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко.
Що робити з російськими активами? І як їх передати Україні? У Брюсселі засідає Рада міністрів ЄС з економічних та фінансових питань. Чого вимагають і які способи передати Україні російські гроші розглядають політики? Дивіться далі.
Крига скресла. Євросоюз погодив використання прибутків від заморожених російських активів на користь України. На яку суму може розраховувати Київ? Коли надійдуть ці кошти? Які ще заходи проти росії готує ЄС? Дивіться далі.
Американські та російські гроші у США вибудовують плани подальшої підтримки України. Зокрема, йдеться про надприбутки із заморожених російських активів, які може отримати наша держава. Який план і про які суми йдеться - в нашому наступному матеріалі.
США ввели санкції проти російської авіакомпанії "Победа" та ще понад 250 юрособ