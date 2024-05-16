16 травня в Україні та за її межами відзначають День вишиванки. За доволі короткий час це свято еволюціонувало зі студентської акції до міжнародних масштабів. Для українців вишиті сорочки є символом національної ідентичності. Проте наразі їх носять по всьому світу на знак підтримки нашої культури і традицій, що набуло особливого сенсу під час війни.

Як відзначають День вишиванки?

Свято покликане зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу, тому відзначають його одягнувши вишиванку.

У мирні часи з нагоди Дня вишиванки відбувалися масові заходи, присвячені історії та культурі вишитих сорочок. Проводили пізнавальні виставки, лекції, флешмоби, мегамарші у вишиванках, концерти, покази фільмів.

У 2011 році до 5-річного ювілею свята в Чернівцях був встановлений рекорд за кількістю людей у вишиванках. Тоді на центральній міській площі зібралося 4 тис. осіб в українських традиційних сорочках. У вишиванку "одягнули" і корпус Чернівецького університету. Для цього пошили сорочку розміром 4 на 10 метрів.

У Чернівцях з'явилася традиція дарувати вишиванки немовлятам, які народилися [Якір] цього дня. Згодом акція розповсюдилася і на інші міста країни, а з 2023 року вишиванки дарують маленьким українцям в Канаді.

У 2015 році була започаткована акція "Подаруй вишиванку захиснику". Військовим на передову почали передавати вишиванки, аби вони служили оберегом.

Заходи до Дня вишиванки 2024

Цьогоріч свято пройде під символічним гаслом "Вишиваємо перемогу". Через війну масових заходів не буде, проте плануються різні тематичні події.

У Києві відбудеться презентація вишиванки "Бойова дронівка", в орнаменті якої використано зображення дрона, козацького хреста та тризуба. Презентація пройде об 11:00 у центрі психологічного відновлення "Цінності".

У книгарні "Сенс" на Хрещатику о 18:00 відбудеться показ документального фільму про вишиті сорочки "Спадок нації" за участю режисера та співзасновника Всесвітнього дня вишиванки Олександра Ткачука.

На заході "Поезія перемоги" о 21:00 відомі культурні діячі, волонтери, ⁣ [Якір] військовослужбовці та рідні загиблих воїнів читатимуть вірші сучасних авторів та класиків. Глядачі зможуть побачити відеопроєкцію виступів на фасаді Київської міської державної адміністрації.