Під час весняної польової кампанії в Україні вже засіяно 11,3 млн га. Загалом планується засіяти ярими культурами 13,5 млн га. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Якщо ми говоримо про ярі культури, то найбільші площі займають соняшник, кукурудза, соя, ячмінь, цукровий буряк. У меншій мірі, але присутні овес, горох, гречка та деякі інші більш нішеві культури.

Якщо говоримо про глобальні площі, в цілому планується засіяти в районі 13,5 млн га ярими культурами. Станом на сьогодні - сьогодні було оновлено інформацію - уже засіяно 11 млн 300 тисяч. Тобто 88%. Можна констатувати, що в більшості посівна ярих культур підходить до завершення.

Можна виділити топ-5 регіонів, де найбільші площі ярих культур, у тому числі уже посіяних. Це Полтавська область та Кіровоградська - два найбільші регіони. Також у топ-5 сходить Вінницька, Черкаська та Дніпропетровська область...

Погодний фактор він мінливий у відповідності до регіонів... Нажаль, дійсно, у деяких регіонах маємо негативний вплив. Маємо вже інформацію про негативний вплив заморозків і похолодання на ріпак у східних регіонах. Зараз ще ведеться оцінка масштабу, тобто, які це площі, адже це було протягом поточного тижня.

В інших регіонах поки що масштабного впливу на зернові на олійні культури не фіксувалося. Десь певними хвилями також є вплив на садівництво, перш за все кісточкові культури. Але це можна буде оцінити лише в червні....

Насправді, зменшення посівів кукурудзи незначне, очікується зменшення буквально на 5-7%. І це перша за все за рахунок збільшення площі сої, яка в тому числі корисна для сівозміни і показує себе більш рентабельною культурою", - розповів Тарас Висоцький.