Референдум про вступ Молдови до ЄС відбудеться 20 жовтня [ Редагувати ]
Парламент Молдови призначив дату конституційного референдуму щодо вступу республіки до Євросоюзу. Він відбудеться 20 жовтня. Відповідне рішення ухвалили депутати від правлячої Партії дії та солідарності на засіданні. Ініціативу підтримали 56 депутатів.
На референдум 20 жовтня винесли наступне запитання:
Ви за вступ Республіки Молдова до Європейського Союзу?
Якщо більшість учасників плебісциту підтримають ініціативу, то до Конституції Молдови внесуть зміни: її доповнять статтею "Європейська інтеграція".
14 грудня 2023 року за підсумками саміту ЄС було ухвалено рішення про запуск переговорів про членство в союзі Молдови.
20 жовтня у Молдові також відбудуться президентські вибори, в яких, зокрема, візьме участь чинна глава держави Майя Санду, яка виступає за євроінтеграцію. Опозиційні молдавські політики виступають проти вступу Молдови до ЄС.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку підтримав об'єднання з Молдовою.
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