Понад 1 000 000 українців і українок було протестовано на ВІЛ за 7 років діяльності проєкту HealthLink. Із них 26 000 українців вперше дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус і отримують лікування. А значить, можуть жити і контролювати стан свого здоров’я. Такі дані навели активісти найбільшої пацієнтської організації БО "100 % Життя" під час акції "Мільйон врятованих життів" до Всесвітнього дня памʼяті людей, які померли від СНІДу.

У цей день активісти по всьому світу не тільки вшановують памʼять померлих від СНІДу, а й говорять про життя. Україна посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за поширеністю ВІЛ-інфекції. Проте сьогодні з ВІЛ можна жити.

Спільними зусиллями партнерів, донорів і держави робиться все можливе, щоб в умовах воєнного часу були доступні програми з профілактики й підтримки, тестування та лікування. Так, однією з опор системи охорони здоровʼя є проєкт HealthLink - наймасштабніший проєкт із тестування на ВІЛ в Україні.

Шерембей Дмитро, директор БО "100 % Життя":

Проєкт HealthLink від початку будувався на партнерстві широкого кола учасників. Побудована система не похитнулась ні під час пандемії COVID-19, ні під час повномасштабної війни в Україні. Наші досягнення - це результат синергії зусиль значної кількості людей, а також всеохопної підтримки з боку донора проєкту USAID, який гнучко реагував на наші потреби.

Таким чином, кожну третю нововиявлену особу з ВІЛ було залучено до тестування завдяки діяльності проєкту HealthLink. Понад 22 000 осіб розпочали прийом препаратів антиретровірусної терапії і ще понад 1 700 отримали доконтактну профілактику ВІЛ, яку призначають ВІЛ-негативним людям із високим ризиком інфікування.

Також 381 людина повернулась до лікування завдяки програмі. Водночас із тестуванням на ВІЛ 96 000 українців протестувались на гепатити та майже 6 700 - на сифіліс.

Держава гарантує українцям із ВІЛ право на всю потрібну медичну допомогу протягом життя: це все безплатно, конфіденційно та відповідає провідним світовим протоколам лікування.

"Державна стратегія протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року передбачає створення та функціонування ефективних, інноваційних, гнучких систем надання якісних і доступних послуг із профілактики, виявлення, діагностування та лікування цих хвороб.

Проєкт HealthLink "Прискорення зусиль із протидії ВІЛ/СНІДУ в Україні" сфокусовано на тому, щоб забезпечити людей, які живуть із ВІЛ/СНІД, сучасними методами профілактики та лікування, понад 700 медзакладів було залучено до реалізації проєкту, що розширило доступ пацієнтів як до послуг із самотестування, так і до консультаційних послуг. Нині Україна серед лідерів регіону Східна Європа та Центральна Азія з відповіді на епідемію ВІЛ, що стало можливим, зокрема, завдяки реалізації таких ефективних та сучасних проєктів, як HealthLink", - зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Також HealthLink за 7 років:

1 700 ВІЛ-негативних осіб прийняли доконтактну профілактику ВІЛ (PrEP);

96 000 пройшли тестування на гепатити, понад 6 700 - на сифіліс;

714 закладів сфери охорони здоровʼя взяли участь у проєкті від великих диспансерів до лікарень у невеликих містах;

розповсюджено понад 152 000 оральних тестів і майже 77 000 сейф-боксів;

понад 10 000 медпрацівників пройшли тренінги, які було спрямовано на протидію дискримінації та стигматизації людей із ВІЛ;

під час пандемії COVID-19 закуплено 20 автономних станцій генерації кисню для опорних лікарень, 19 портативних аналізаторів газів крові для пацієнтів на штучній вентиляції легень, 4 центрифуги, льодогенератор і витратні матеріали для референс-лабораторії ЦГЗ тощо.

Кожен із цих результатів - це ключ до протидії поширенню епідемії.

Проєкт HealthLink "Прискорення зусиль із протидії ВІЛ/СНІДУ в Україні" реалізовувався найбільшою пацієнтською організацією країни БО "100 % Життя" у партнерстві з МБФ "Альянс громадського здоров’я" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Все про ВІЛ за посиланням https://prozdorovia.in.ua/choise/

Довідка:

БО "100 % Життя" - найбільша пацієнтська організація, яка понад 20 років допомагає людям із ВІЛ і працює у кожному регіоні України. Після початку повномасштабної війни росії в Україні виник ризик катастрофічного дефіциту ліків для пацієнтів із ВІЛ.

На екстрений запит Центру громадського здоровʼя та найбільшої пацієнтської організації БО "100 % Життя" програма PEPFAR інвестувала 13 мільйонів доларів на екстрену закупівлю ліків. На цей час міжнародні партнери PEPFAR, USAID та Глобальний Фонд вже погодили фінансування на закупівлю ліків на наступні два роки.