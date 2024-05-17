Мільйон протестованих людей на ВІЛ: результат роботи проєкту HealthLink за 7 років [ Редагувати ]
Понад 1 000 000 українців і українок було протестовано на ВІЛ за 7 років діяльності проєкту HealthLink. Із них 26 000 українців вперше дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус і отримують лікування. А значить, можуть жити і контролювати стан свого здоров’я. Такі дані навели активісти найбільшої пацієнтської організації БО "100 % Життя" під час акції "Мільйон врятованих життів" до Всесвітнього дня памʼяті людей, які померли від СНІДу.
У цей день активісти по всьому світу не тільки вшановують памʼять померлих від СНІДу, а й говорять про життя. Україна посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за поширеністю ВІЛ-інфекції. Проте сьогодні з ВІЛ можна жити.
Спільними зусиллями партнерів, донорів і держави робиться все можливе, щоб в умовах воєнного часу були доступні програми з профілактики й підтримки, тестування та лікування. Так, однією з опор системи охорони здоровʼя є проєкт HealthLink - наймасштабніший проєкт із тестування на ВІЛ в Україні.
Шерембей Дмитро, директор БО "100 % Життя":
Проєкт HealthLink від початку будувався на партнерстві широкого кола учасників. Побудована система не похитнулась ні під час пандемії COVID-19, ні під час повномасштабної війни в Україні. Наші досягнення - це результат синергії зусиль значної кількості людей, а також всеохопної підтримки з боку донора проєкту USAID, який гнучко реагував на наші потреби.
Таким чином, кожну третю нововиявлену особу з ВІЛ було залучено до тестування завдяки діяльності проєкту HealthLink. Понад 22 000 осіб розпочали прийом препаратів антиретровірусної терапії і ще понад 1 700 отримали доконтактну профілактику ВІЛ, яку призначають ВІЛ-негативним людям із високим ризиком інфікування.
Також 381 людина повернулась до лікування завдяки програмі. Водночас із тестуванням на ВІЛ 96 000 українців протестувались на гепатити та майже 6 700 - на сифіліс.
Держава гарантує українцям із ВІЛ право на всю потрібну медичну допомогу протягом життя: це все безплатно, конфіденційно та відповідає провідним світовим протоколам лікування.
"Державна стратегія протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року передбачає створення та функціонування ефективних, інноваційних, гнучких систем надання якісних і доступних послуг із профілактики, виявлення, діагностування та лікування цих хвороб.
Проєкт HealthLink "Прискорення зусиль із протидії ВІЛ/СНІДУ в Україні" сфокусовано на тому, щоб забезпечити людей, які живуть із ВІЛ/СНІД, сучасними методами профілактики та лікування, понад 700 медзакладів було залучено до реалізації проєкту, що розширило доступ пацієнтів як до послуг із самотестування, так і до консультаційних послуг. Нині Україна серед лідерів регіону Східна Європа та Центральна Азія з відповіді на епідемію ВІЛ, що стало можливим, зокрема, завдяки реалізації таких ефективних та сучасних проєктів, як HealthLink", - зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Також HealthLink за 7 років:
- 1 700 ВІЛ-негативних осіб прийняли доконтактну профілактику ВІЛ (PrEP);
- 96 000 пройшли тестування на гепатити, понад 6 700 - на сифіліс;
- 714 закладів сфери охорони здоровʼя взяли участь у проєкті від великих диспансерів до лікарень у невеликих містах;
- розповсюджено понад 152 000 оральних тестів і майже 77 000 сейф-боксів;
- понад 10 000 медпрацівників пройшли тренінги, які було спрямовано на протидію дискримінації та стигматизації людей із ВІЛ;
- під час пандемії COVID-19 закуплено 20 автономних станцій генерації кисню для опорних лікарень, 19 портативних аналізаторів газів крові для пацієнтів на штучній вентиляції легень, 4 центрифуги, льодогенератор і витратні матеріали для референс-лабораторії ЦГЗ тощо.
Кожен із цих результатів - це ключ до протидії поширенню епідемії.
Проєкт HealthLink "Прискорення зусиль із протидії ВІЛ/СНІДУ в Україні" реалізовувався найбільшою пацієнтською організацією країни БО "100 % Життя" у партнерстві з МБФ "Альянс громадського здоров’я" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Все про ВІЛ за посиланням https://prozdorovia.in.ua/choise/
Довідка:
БО "100 % Життя" - найбільша пацієнтська організація, яка понад 20 років допомагає людям із ВІЛ і працює у кожному регіоні України. Після початку повномасштабної війни росії в Україні виник ризик катастрофічного дефіциту ліків для пацієнтів із ВІЛ.
На екстрений запит Центру громадського здоровʼя та найбільшої пацієнтської організації БО "100 % Життя" програма PEPFAR інвестувала 13 мільйонів доларів на екстрену закупівлю ліків. На цей час міжнародні партнери PEPFAR, USAID та Глобальний Фонд вже погодили фінансування на закупівлю ліків на наступні два роки.
по темі
alyona alyona та Jerry Heil оголосили про запуск кампанії зі збору коштів на відбудову Великокостромської гімназії. Її розбила російська армія ракетним ударом ще в жовтні 22-го. Наша кореспондентка Олена Мендалюк поїхала в гімназію та поспілкувалась з учнями та вчителями.
Міністерство оборони України розповіло, як визначатиме придатність до військової служби - за законом, що набув чинності 4 травня
Хто з представниць слабкої статі має оновити дані або стати на облік у ТЦК
Після набрання чинності нового закону про мобілізацію усі військовозобов’язані, які прийдуть до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних, будуть направлені на військово-лікарську комісію
Програма медичних гарантій може покрити радіологічне лікування, якщо медзаклад має контракт з Національною службою здоров'я України (НСЗУ)