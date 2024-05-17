93-а бригада знищила російську колону під Андріївкою на Донеччині (відео) [ Редагувати ]
Українські захисники з 93-ї окремої механізованої бригади за допомогою переносних ракетних комплексів і безпілотників відбили російську спробу просунутися біля Андріївки Донецької області. 93-тя ОМБр "Холодний Яр" опублікувала відео зі своєю бойовою роботою.
"На цих кадрах воїни 93-ої ОМБр "Холодний Яр"за допомогою ПТРК "Javelin", "Стугна" та FPV-дронів стримують натиск ворога та знищують кілька одиниць російської бронетехніки, які намагалися штурмувати позиції холодноярців.
Серед спаленої техніки у районі населеного пункту Андріївка Донецької області виявився і так званий "танк-черепаха", обшитий металевими пластинами, які йому, звісно, не допомогли. Також наші воїни спалили один БТР-82 та один БМП-2, а уся ворожа піхота була у повному складі відправлена до пекла.
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