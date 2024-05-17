У Каневі на Черкащині представники територіального центру комплектування (ТЦК) прийшли на сесію міськради та роздали депутатам повістки.

Нового керівника територіального центру комплектування Романа Богдана запросили "для знайомства" з депутатським корпусом, розповів міський голова Канева Ігор Ренькас.

"У ТЦК запросили у нас списки працівників виконавчих органів та депутатів - ми надали ці списки. Він (начальник місцевого ТЦК - ред.) хотів, щоб ми роздали повістки депутатам. Я сказав, що ми не маємо таких повноважень. Секретар міської ради у телефонному режимі повідомила, щоб з’явилися (депутати - ред.) і взяли повістки. Прийшов один чоловік.

На сесію прийшов новий воєнком. Я запросив його, щоб він познайомився і представився. Він прийшов на сесію. Вона в нас була неспокійна. Я його представив. Його працівники роздали повістки", - розповів мер Канева.

Скільки депутатів отримали повістки, Ренькас не розповів.

Загалом в Канівській міській раді 26 депутатів. Жодний з них не проходить службу в Силах оборони.

Нагадаємо, 17 травня Зеленський підписав закон про штрафи для ухилянтів.