У Каневі депутатам міськради роздали повістки (відео) [ Редагувати ]
У Каневі на Черкащині представники територіального центру комплектування (ТЦК) прийшли на сесію міськради та роздали депутатам повістки.
Нового керівника територіального центру комплектування Романа Богдана запросили "для знайомства" з депутатським корпусом, розповів міський голова Канева Ігор Ренькас.
"У ТЦК запросили у нас списки працівників виконавчих органів та депутатів - ми надали ці списки. Він (начальник місцевого ТЦК - ред.) хотів, щоб ми роздали повістки депутатам. Я сказав, що ми не маємо таких повноважень. Секретар міської ради у телефонному режимі повідомила, щоб з’явилися (депутати - ред.) і взяли повістки. Прийшов один чоловік.
На сесію прийшов новий воєнком. Я запросив його, щоб він познайомився і представився. Він прийшов на сесію. Вона в нас була неспокійна. Я його представив. Його працівники роздали повістки", - розповів мер Канева.
Скільки депутатів отримали повістки, Ренькас не розповів.
Загалом в Канівській міській раді 26 депутатів. Жодний з них не проходить службу в Силах оборони.
Нагадаємо, 17 травня Зеленський підписав закон про штрафи для ухилянтів.
по темі
Парламентарі збільшили штрафи для потенційних ухилянтів та дозволили деяким категоріям ув'язнених служити у війську. До речі, всі аргументи від нардепів журналісти нарешті змогли чути особисто. Адже, після дворічної перерви, преса нарешті повернулася у Верховну Раду України.
Оксана Гіщина звернулась до правоохоронців з вимогою перевірити факт можливої фальсифікації рішення ВЛК щодо визнання не придатним до військової служби та виключення з мобілізаційного резерву сина народного депутата Войцехівського
Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт щодо трьох депутатів Київської міськради, яких звинувачують у ухиленні від військової служби
Пік водопілля позаду. Велика вода потроху відступає від населених пунктів Черкащини. Якої біди наробило водопілля цьогоріч та як до нього готувались на Черкащині?
Окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів, до лав ЗСУ не зможуть вступити корупціонери, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, в також особи, що займали особливо відповідальне становище - зокрема, депутати та міністри