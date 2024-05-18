Кабінет міністрів України затвердив нову форму військово-облікового документа. Про це йдеться у постанові на сайті Кабміну.

При цьому військово-облікові документи, оформлені до 16 травня, вважаються дійсними до видачі документа нового зразка.

Військово-обліковий документ зможе формуватися в електронній формі засобами порталу Дія, пише Судово-юридична газета. У ньому зокрема буде інформація про те, що особа є ухилянтом, у разі вчинення такою особою адміністративного чи кримінального правопорушення у сфері військового обліку чи мобілізації.

Відповідно до нового порядку військово-обліковий документ є документом, що визначає належність його власника до виконання військового обов’язку, який оформляється (створюється) та видається громадянину України, який є призовником, військовозобов’язаним або резервістом, у тому числі, якщо він був виключений з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідно до пунктів 3 і 4 ч. 6 статті 37 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" та не отримував такий документ до набрання чинності цією постановою Кабміну від 16 травня №559.

Тобто, військово-обліковий документ буде виданий навіть тим, хто раніше був визнаний непридатним до військової служби чи досяг граничного віку перебування в запасі. У таких громадян, які виключені з військового обліку, військово-обліковий документ не вилучається і до нього вносяться дані про виключення із військового облік.

Військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається (замінюється):

в електронній формі - засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (у разі технічної реалізації);

у паперовій формі - на бланку, форма якого затверджується постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 р. № 559.

Як повідомили "Судово-юридичну газету" у Мінцифри, у Дії не буде військового квитка. Постановою Кабміну лише передбачено таку можливість - у разі її "технічної реалізації". На даний момент і найближчим часом такої технічної реалізації не передбачається.

Військово-обліковим документом призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також громадян, виключених з військового обліку, в електронній формі (далі - військово-обліковий документ в електронній формі) є відображення в електронній формі відомостей про громадянина України, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.

Особа може мати на бланку лише один військово-обліковий документ.

Відомості, що зазначені у військово-обліковому документі громадянина України, який перебуває або був виключений з військового обліку Збройних Сил, СБУ, розвідувального органу, повинні відповідати відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У разі коли відомості, зазначені у графах 1-5, 13 та 14 військово-облікового документа на бланку, не відповідають відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, він вважається недійсним.

Відповідність відомостей, зазначених у військово-обліковому документі на бланку, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі, перевіряється через:

електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста;

районний (міський) ТЦК або його відділ (орган СБУ, розвідувальний орган).

У разі невідповідності відомостей, зазначених у посвідченні призовника, тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, військовому квитку осіб рядового, сержантського і старшинського складу та військовому квитку офіцера запасу, відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, громадянин України для внесення відповідних змін:

у паперовій формі - повинен звернутися до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку;

в електронній формі - повинен скористатися засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста для звернення до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку.

Зміни вносяться протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви.

Військово-обліковий документ в електронній формі формується засобами:

Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням його мобільного додатка;

Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони;

Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (у разі технічної реалізації).

Військово-обліковий документ в електронній формі формується на безоплатній основі за бажанням особи після проходження нею електронної ідентифікації та автентифікації.

Формування та відображення військово-облікового документа в електронній формі здійснюється автоматично за умови підключення електронного пристрою до Інтернету та наявності у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей, визначених у пункті 8 цього Порядку.

У військово-обліковому документі в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду, що містить відомості про зазначений документ (QR-код військово-облікового документа) (за наявності таких відомостей):

прізвище; власне ім’я (усі власні імена); по батькові;

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

окремий номер запису у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

відомості про результати медичних оглядів, що проводилися з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;

відомості про наявність відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів;

військове звання;

військово-облікова спеціальність (для військовозобов’язаних та резервістів СБУ - код профілю підготовки і напрям службової та оперативно-службової діяльності);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

відомості про виконання військового обов’язку;

відомості про військовий облік;

відомості щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції;

дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.

QR-код військово-облікового документа в електронній формі є формою військово-облікового документа в електронній формі у вигляді двовимірного штрихкоду, що містить відомості про зазначений військово- обліковий документ, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема у візуальній.

Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-кодута не може використовуватися без нього.

Військово-обліковий документ в електронній формі та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

Відомості про сформований військово-обліковий документ в електронній формі відображаються у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Перевірка військово-облікового документа в електронній формі здійснюється шляхом зчитування QR-коду ініціатором перевірки за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості військово-облікового документа в електронній формі у формі інформаційного повідомлення.

QR-код повинен бути придатним для зчитування технічними засобами ініціатора перевірки, цілісним, неушкодженим, нанесеним на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності.

Підставою непідтвердження військово-облікового документа в електронній формі є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами.

Електронна інформаційна взаємодія, передбачена пунктом 6 цього Порядку, з іншими інформаційно-комунікаційними системами здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта".

Що стосується "паперового" військового квитка, то бланк військово-облікового документа у паперовій формі виготовляється самостійно ТЦК згідно з вимогами, зазначеними у додатку 1 до постанови.

ТЦК можуть роздруковувати бланк військово- облікового документа, який формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Підпис керівника ТЦК засвідчується гербовою мастиковою печаткою. Номер військово-облікового документа на бланку і дата його видачі вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів у день видачі.

Військово-обліковий документ на бланку видається (замінюється) за письмовою заявою громадянина України ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або виключення з військового обліку у випадках:

взяття громадянина на військовий облік як призовника, військовозобов’язаного або резервіста;

якщо призовник, який перебував на військовому обліку до набрання чинності постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 559, не отримував посвідчення призовника, а військовозобов’язаний та резервіст — військового квитка осіб рядового, сержантського і старшинського складу, військового квитка офіцера запасу або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного;

зміни категорії щодо військового обов’язку;

відсутності місця для внесення змін;

невідповідності відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, зазначеним у пункті 3 цього Порядку;

втрати (зіпсування);

виявлення бажання змінити військово-обліковий документ, який був виданий до набрання чинності постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 559.

Призовникам військово-обліковий документ на бланку оформляється та видається районним (міським) ТЦК або його відділом.

Громадяни зобов’язані надійно зберігати військово-обліковий документ на бланку, стежити за своєчасним і точним внесенням до нього змін та дотримуватися правил військового обліку.

Про втрату військово-облікового документа на бланку громадянин України зобов’язаний повідомити керівнику районного (міського) ТЦК або його відділу (керівнику відповідного органу СБУ, підрозділу розвідувального органу) за місцем перебування на військовому обліку.

Для отримання (заміни) військово-облікового документа на бланку громадянин зобов’язаний особисто звернутися з письмовою заявою ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або виключення з військового обліку та надати кольорову фотокартку встановленого розміру.

Якщо громадянин України за станом здоров’я не може пересуватися (є особою з обмеженою мобільністю) або визнаний в установленому порядку недієздатним, що підтверджується відповідними документами, із заявою може звернутися особа, яка здійснює за ним догляд, або його опікун.

Військово-обліковий документ на бланку повинен бути виданий (замінений) протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви в ТЦК.

Зміни до військово-облікового документа на бланку вносяться за письмовим зверненням громадянина України протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви, поданої громадянином України, крім відомостей щодо проходження військової служби, якщо її строк потребує уточнення у військовій частині (установі) або архівній установі.

Відомості видачі військово-облікових документів на бланку разом із заявами та документами (копіями документів), що були підставою для видачі військово-облікових документів, та роздрукованими картками з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів зшиваються в окрему справу та зберігаються протягом 10 років.

Військово-обліковий документ на бланку особи, якій припинено громадянство України відповідно до Закону «Про громадянство України», підлягає здачі до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу (відповідного органу СБУ, підрозділу розвідувального органу) за місцем останнього перебування на військовому обліку.

Громадянин України може передавати військово-обліковий документ на бланку працівнику, відповідальному за ведення військового обліку, для внесення змін за умови одержання розписки, оформленої за формою згідно з додатком 3.

За зіпсування або недбале зберігання військово-облікового документа на бланку громадянин України несе відповідальність відповідно до закону.