Сили ППО вночі збили 13 "шахедів" у п'яти областях [ Редагувати ]
У ніч на суботу, 18 травня, Повітряні сили ЗСУ збили 13 з 13 "шахедів", які ворог запустив по Україні. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Вночі 18 травня 2024 року окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ - рф.
У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 "шахедів" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.
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