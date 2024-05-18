У ніч на суботу, 18 травня, Повітряні сили ЗСУ збили 13 з 13 "шахедів", які ворог запустив по Україні. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Вночі 18 травня 2024 року окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ - рф.

У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 "шахедів" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.